Ces cryptos montrent des fondamentaux haussiers en hausse malgré la faible volatilité du marché | Cryptomonnaie

L’analyste et commerçant de crypto Michaël van de Poppe estime que les protocoles DeFi sont prêts pour une percée en 2022. Les analystes ont observé une structure de marché haussière des altcoins au cours des deux derniers jours.

Michäel van de Poppe, analyste crypto et YouTuber est optimiste sur les projets DeFi construits sur le réseau Ethereum. L’analyste a prédit une percée des altcoins au début de 2022.

L’analyste est optimiste sur la courbe DAO Token (CRV), il a été cité sur Twitter :

CRV a un beau graphique et est actuellement l’une des pièces les plus belles. La paire USDT atteint des plus bas et des plus hauts plus élevés, et il semble qu’elle fera une autre tentative pour franchir le niveau de 1,618 fib.