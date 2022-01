Le président du Salvador prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ en 2022 | Cryptomonnaie

Nayib Bukele, président d’El Salvador, a prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ en 2022.

Bukele pense que deux autres pays adopteront Bitcoin comme monnaie légale.

Le prix du Bitcoin a plongé de 32% par rapport à son plus haut historique, les analystes prédisant une nouvelle baisse.

Le président d’El Salvador estime que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ en 2022. Nayib Bukele est convaincu que davantage de pays adopteront Bitcoin comme monnaie légale cette année.

Les analystes prévoient une nouvelle baisse du prix du Bitcoin en 2022

Le prix du Bitcoin a plongé de plus de 32% par rapport à son plus haut de novembre, et les analystes ont prédit une poursuite de la tendance à la baisse. Thomas Petterfry, un milliardaire américain affirme qu’il est prudent d’avoir 2% à 3% de sa fortune personnelle en crypto-monnaies.

Nayib Bukele, président d’El Salvador a tweeté plus tôt dans la journée qu’il pensait que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ en 2022. Cela a alimenté un récit haussier pour le prix du Bitcoin.

Bukele pense que deux grands pays adopteront probablement Bitcoin comme monnaie légale. L’actif est en passe de devenir un enjeu électoral majeur des élections américaines.

Le Salvadorien a prédit que les obligations volcaniques, dont la moitié sont utilisées pour acheter du Bitcoin et l’autre moitié pour l’infrastructure minière alimentée par les volcans.

prédictions 2022 sur #Bitcoin: • Atteindra 100 000 $

• 2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale

• Deviendra un enjeu électoral majeur lors des élections américaines cette année

• Bitcoin City commencera la construction

• Les obligations volcaniques seront sursouscrites

• Énorme surprise à @TheBitcoinConf – Nayib Bukele (@nayibbukele) 2 janvier 2022

Les analystes sont baissiers sur le prix du Bitcoin. @venturefounder, un analyste crypto a noté que Grayscale, un leader de la gestion d’actifs numériques n’a pas acheté plus de Bitcoin. Le géant n’a plus acheté de Bitcoin depuis que la prime GBTC s’est transformée en discount.

Grayscale, le plus grand détenteur institutionnel distribue lentement plus de 600 000 Bitcoin.

@crypto_birb, un analyste crypto estime que le marché de la crypto oscille et qu’il n’y a pas de consensus directionnel. Tant qu’il n’y a pas de déclencheur à court terme, le prix du Bitcoin pourrait poursuivre sa tendance à la baisse.