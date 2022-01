Trois raisons pour lesquelles Cardano pourrait rivaliser avec Ethereum 2.0 | Cryptomonnaie

Populaire en tant que tueur d’Ethereum, Cardano a l’intention de se développer en 2022 en concurrence avec l’altcoin.

Les contrats intelligents de Cardano offriraient aux utilisateurs des fonctionnalités plus élevées que le réseau Ethereum.

Les experts pensent que Cardano a pris l’infrastructure de deuxième génération d’Ethereum et l’a améliorée.

Les analystes ont une perspective haussière sur Cardano et prédisent une reprise du prix de l’altcoin.

Cardano pourrait rivaliser avec le réseau Ethereum en 2022 alors qu’il dévoile ses plans d’expansion. Cardano devrait changer la perception de la Silicon Valley sur la crypto-monnaie. Les plans d’expansion de Cardano pourraient faire monter le prix du jeton, augmentant ainsi son activité en chaîne.

Les experts pensent que le tueur d’Ethereum pourrait se rallier en 2022

Charles Hoskinson, le fondateur du réseau Cardano a souligné la croissance rapide de l’altcoin dans une récente vidéo YouTube. Cela a alimenté un récit haussier pour le prix de l’altcoin. Hoskinson a dit,

Nous vivons dans un monde où des groupes arbitraires de personnes peuvent vérifier les faits et décider de ce qui est légitime.

Le réseau Ethereum travaille à la mise à niveau de la clé, ou à la «fusion», la transition de la preuve de travail à la preuve de participation. Le voyage vers ETH2.0 est essentiel pour les investisseurs et les détenteurs de l’altcoin. Les tueurs d’Ethereum comme Cardano continuent de rivaliser avec l’ETH car ils offrent des transactions plus rapides et moins chères sur leur réseau.

Les experts pensent que Cardano a pris l’infrastructure de deuxième génération d’Ethereum et l’a mise à niveau. Les améliorations rendent Cardano plus efficace et viable pour les contrats intelligents.

@GertvanLagen, un analyste crypto a évalué le prix de Cardano. L’analyste estime que Cardano se situe au bas d’une zone de support clé.

2/2 $ADA / $BTC [1W] | Le prix est actuellement à :

+ bas de la zone de support clé (0,618 du haut au bas du marché baissier) ;

+ ligne de tendance inférieure du canal haussier ;

+ bas de III-IV correction de l’impulsion macro bullcycle. pic.twitter.com/Cz3YmAkjEw — Gert van Lagen (@GertvanLagen) 30 décembre 2021

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de Cardano est en passe d’atteindre l’objectif de 1,50 $.