Les experts pensent que le prix de l’Aave pourrait atteindre de nouveaux sommets avec le plan d’expansion 2022 | Cryptomonnaie

Aave a révélé son intention de lancer un nouveau portefeuille mobile pour les utilisateurs en 2022.

Le protocole DeFi s’étendra à Curve Finance et Sushi Swap pour faire évoluer ses marchés.

Le vote sans gaz et une gouvernance plus inclusive sont sur la feuille de route de l’Aave pour 2022.

Les analystes estiment que le prix de l’Aave pourrait atteindre un nouveau sommet au premier trimestre de l’année.

Le protocole Aave a évolué avec la mise en œuvre des teneurs de marché automatisés Unisap, Balancer Labs et Gelaton Network. Pour 2022, le protocole open source DeFi a décidé de s’étendre à Curve Finance et Sushi Swap.

Le prix de l’Aave s’apprête à atteindre de nouveaux sommets en 2022

Le protocole Aave prévoit d’étendre davantage son réseau en 2022. Le protocole DeFi déployé sur Polygon et Avalanche a poussé le réseau à évoluer plus haut. Cela a stimulé la base d’utilisateurs d’Aave et augmenté l’activité en chaîne sur le protocole.

Il est important de noter que l’équipe Genesis d’Aave a lancé un pont de gouvernance inter-chaînes. Cela signifiait que le protocole pouvait être régi sur plusieurs réseaux à partir de la gouvernance du réseau principal. La communauté Aave travaille à permettre le vote sans gaz et à rendre la gouvernance inclusive pour les utilisateurs du réseau.

L’équipe Aave a commencé à travailler sur la V3. Le protocole open source vise l’efficacité du capital, l’atténuation des risques et la transition entre les chaînes. Le protocole V3 d’Aave a été audité six fois et s’exécute sur le réseau de test Arbitrum.

Colin Wu, un journaliste chinois, a rapporté plus tôt dans la journée qu’Aave travaillait au lancement de son portefeuille mobile en 2022.

Aave a commencé à travailler sur les protocoles de garantie NFT ; dans le cadre des mises à jour web3 en 2022, le protocole DeFi prévoit d’expédier une application de paiement native.

@Crypto_McKenna, un analyste et commerçant de crypto, a évalué la tendance des prix Aave et a prédit que le jeton DeFi pourrait atteindre un niveau élevé plus rapidement que ce que les commerçants attendent. Les projets DeFi de premier ordre comme Aave pourraient être réévalués au premier trimestre 2022.