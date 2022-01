Algorand teste la résistance clé avant qu’ALGO ne passe à 3,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a augmenté régulièrement au cours des deux dernières semaines.

Les configurations de continuation haussière sur le graphique hebdomadaire indiquent la reprise de la tendance haussière précédente.

Une résistance à court terme est attendue avant qu’ALGO puisse augmenter.

Le prix d’Algorand s’est remarquablement bien comporté par rapport au marché plus large des crypto-monnaies. Du plus bas de 1,25 $ au cours de la semaine du 24 décembre au sommet hebdomadaire actuel de 1,79 $, ALGO a augmenté de 42%.

Le prix d’Algorand fait face à une forte résistance à 1,80 $ ; un retrait temporaire est attendu

Le prix d’Algorand s’approche actuellement de l’un des niveaux de résistance les plus puissants de son graphique hebdomadaire Ichimoku. Le point de contrôle du volume 2021 et l’hebdomadaire Kijun-Sen ont partagé la zone de valeur de 1,80 $. Compte tenu de la hausse rapide et de l’absence de recul à court terme, une résistance à 1,80 $ est probable.

Cependant, il est possible que le prix d’Algorand dépasse 1,80 $ sans interruption. Les oscillateurs Optex Bands et Composite Index sont issus de nouveaux plus bas historiques. L’indice composite est également sur une pente qui suggère qu’il dépassera ses deux moyennes mobiles en même temps – un événement extrêmement haussier. De plus, l’indice de force relative a rebondi sur le premier niveau de survente dans un marché haussier (50).

Graphique Ichimoku hebdomadaire ALGO/USDT

En raison des récentes remontées de nouveaux plus bas historiques dans les oscillateurs, il y a potentiellement suffisamment d’élan pour pousser le prix d’Algorand au-dessus des 1,80 $ sans trop d’effort. Les traders conservateurs peuvent sembler proches du Tenkan-Sen hebdomadaire à 2,17 $ avant d’envisager de nouvelles positions longues. Une clôture à 2,17 $ ou au-dessus positionnerait le prix d’Algorand pour commencer sa prochaine étape vers le niveau d’expansion de 1005 Fibonacci près de 3,25 $.