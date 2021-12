MATIC présente une opportunité d’achat avant que Polygon n’atteigne 3,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC a probablement trouvé un support contre le biseau ascendant.

Deux puissantes configurations de commerce Point et Figure se forment pour les traders et les traders.

La tendance reste haussière, la dynamique haussière devrait se poursuivre.

Le prix MATIC continue de se consolider après avoir atteint de nouveaux sommets historiques le 27 décembre. En conséquence, le graphique Point and Figure a formé deux opportunités commerciales pour les deux côtés du marché.

Le prix du MATIC reste dans une tendance haussière, mais des risques de baisse existent

Le prix MATIC offre deux opportunités commerciales sur son graphique à points d’inversion et à chiffres de 0,05 $/3 boîtes. La première transaction théorique est un ordre stop d’achat à 2,70 $, un ordre stop à 2,50 $ et un objectif de profit à 3,25 $. L’entrée est basée sur une cassure au-dessus d’un triple sommet. Le commerce représente une récompense de 2,75:1 pour la configuration du risque.

MATIC/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Les cassures triples sont parmi les méthodes d’entrée haussières les plus recherchées dans Point and Figure – cependant, l’objectif de profit projeté est assez limité par rapport à d’autres opportunités. De plus, le prix MATIC développe déjà des conditions de surachat sur son graphique en chandeliers, les traders voudront donc observer si la configuration longue est appropriée, en particulier pendant le week-end.

La deuxième configuration de trader hypothétique est un ordre stop de vente à 2,40 $, un stop loss à 2,60 $ et un objectif de profit à 1,80 $. L’entrée est basée sur la cassure sous un triple-fond. L’idée commerciale représente une récompense de 3:1 pour la configuration du risque avec un profit implicite de 24%.

MATIC/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Comme pour la configuration théorique des échanges longs, le côté court suscite quelques inquiétudes. Cependant, la tendance reste haussière, de sorte que les traders divertissant le côté court du marché doivent surveiller le développement d’un piège à traders, en particulier si le prix MATIC ne chute qu’une à deux cases en dessous de l’entrée, puis s’inverse.

Les deux métiers représentent des conditions d’entrée robustes avec des taux de réussite positifs élevés. Cependant, la prudence est de mise car les teneurs de marché pourraient positionner le prix MATIC pour une série de fausses cassures pendant le week-end férié.