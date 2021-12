Le prix de Shiba Inu recherche un soutien avant de dépasser 0,00004000 $ | Cryptomonnaie

Shiba Inu voit des traders essayer de créer une compression contre 0,000004000 $.

Pendant ce temps, les traders tentent de tirer un piège à traders alors qu’ils tentent de pousser pour 0,00002640 $.

Attendez-vous à ce que les traders prennent le dessus, et une clôture hebdomadaire au-dessus de 0,000004000 $ verra un afflux massif d’investisseurs en 2022.

Le prix de Shiba Inu (SHIB) est un peu coincé entre les acheteurs et les vendeurs, car les traders tentent de repousser au-dessus de 0,000004000 $, tandis que les traders tentent de piéger les traders et de les empêcher de sortir de leurs positions longues. Comme SHIB est encore une jeune crypto-monnaie dans son existence, tous ou beaucoup d’éléments techniques ne sont pas présents, mais comme le 0,00004000 $ était le plus haut historique au cours de la première semaine de trading de son existence, il sera essentiel de voir si les traders peuvent le dépasser pour atteindre de nouveaux sommets historiques en 2022. Avec ce sommet à 0,00009000 $, les traders auront besoin de vents arrière externes pour aller aussi loin.

Le prix du SHIB est fixé pour profiter d’un nouvel afflux d’investisseurs

Le prix du SHIB s’est retrouvé coincé dans une tendance baissière après avoir atteint ces sommets historiques en octobre, après quoi l’action des prix s’est effondrée et a trouvé un support autour de 0,00003000 $. Depuis lors, l’action des prix s’est un peu échangée avec l’historique de 0,000004000 $ qui s’est avéré être un obstacle difficile à franchir. Alors que les traders tentaient de pousser les traders contre ce niveau pour les faire sortir, le manque d’élan et les vents arrière ont fait plonger l’action des prix à la baisse cette semaine, commençant à former un piège à traders. Ne vous attendez pas à un risque considérable à la baisse car SHIB est bien supporté avec 0,00003000 $ et un peu plus bas à 0,00002640 $, support historique qui attend toujours d’être testé.

Comme l’indice de force relative (RSI) plane toujours au-dessus de la barre des 50, cela montre que les investisseurs sont présents et achètent dans SHIB, même lorsque l’action des prix est en retrait. Attendez-vous donc plus tôt que tard à voir une cassure haussière au-dessus de 0,000004000 $ alors que le côté des investisseurs commence à s’élargir contre moins de vendeurs. Une clôture hebdomadaire au-dessus de 0,00004000 $ donnerait un signal d’achat brillant aux acheteurs hésitants et aux traders à la recherche d’une opportunité d’entrer, ce qui pourrait voir une hausse rapide vers 0,0007000 $, ce qui correspond au niveau de résistance mensuel R1.

Graphique journalier SHIB/USD

Si les marchés mondiaux commencent 2022 sur le pied arrière, attendez-vous à ce que les investisseurs soient quelque peu hésitants avant de rejoindre l’action des prix Shiba Inu. Attendez-vous à ce que les traders réussissent dans leur piège à traders et plongent vers 0,00002640 $. Comme ce niveau doit encore prouver son support, gardez à l’esprit qu’il n’a pas pu arrêter l’action à la baisse des prix. Le SMA de 200 jours autour de 0,00002000 $ pourrait être le niveau de sécurité nécessaire pour empêcher Shiba Inu de dévaluer davantage.