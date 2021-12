Dogecoin est prêt pour un grand lancement, DOGE ralliera 75% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se prépare à une forte hausse des prix après son retour à 0,20 $

Une divergence haussière est présente, suggérant qu’un mouvement à la baisse est susceptible de se terminer.

Il est impératif que Dogecoin ne se ferme pas en dessous de la zone de valeur de 0,15 $.

Le prix du Dogecoin continue de s’échanger dans les limites supérieures d’une zone de capitulation, ce qu’il fait depuis début décembre. Malgré la nature baissière de l’action des prix de Dogecoin, les traders n’ont pas pu ou n’ont pas voulu faire baisser DOGE.

Le prix du Dogecoin doit atteindre 0,20 $ avant de pouvoir remonter à 0,35 $

Le prix Dogecoin a deux scénarios principaux à venir qui pourraient le voir répéter l’action de prix qu’il a connue au début de 2021. Le premier est une entrée longue hypothétique à 0,20 $, avec un stop loss à 0,18 $ et un objectif de profit à 0,35 $. Cette option commerciale compléterait deux objectifs. Premièrement, cela confirmerait la cassure au-dessus d’un double sommet. Deuxièmement, et le plus important, cela reconvertirait Dogecoin en un marché haussier après avoir dépassé la ligne de tendance actuelle du marché baissier.

La configuration longue hypothétique est invalidée si le prix Dogecoin revient à 0,155 $ avant l’entrée. Cependant, si une chute à 0,155 $ se produit, un mouvement de capitulation est sans aucun doute à l’horizon, avec un mouvement possible et un crash éclair vers la zone de valeur de 0,09 $.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cependant, Dogecoin pourrait développer un piège à traders d’apparence désagréable en se déplaçant plus bas. Si Dogecoin tombait à 0,15 $, une configuration haussière se produirait. Le Bullish Shakeout est un modèle d’inversion rare et puissant qui met fin aux tendances baissières et aux mouvements correctifs. La confirmation de ce déplacement devrait être établie pour s’assurer qu’une configuration probable serait appropriée.