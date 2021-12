Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les cryptos se consolident avant d’éclater en 2022 | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de s’échanger dans une fourchette qui a duré tout le mois de décembre.

Le prix de l’Ethereum attend l’entrée pour un mouvement explosif à la hausse.

Le prix du XRP commence à déclencher une contraction massive massive, menant probablement les majors au début de 2022.

Le prix du Bitcoin a récemment déclenché une entrée longue théorique ; signalant que le potentiel de hausse reste fort. Le prix de l’Ethereum a positionné un rallye supérieur à 50%. Le prix du XRP reste sous la pression de facteurs techniques et fondamentaux, mais cela est sur le point de changer.

Le prix du Bitcoin continue de se congestionner, une cassure à venir

L’action des prix Bitcoin a été bloquée entre les zones de valeur de 46 000 $ et 50 000 $ pendant tout le mois de décembre. Alors que le graphique en chandeliers quotidien montre une configuration de continuation à la baisse sous la forme d’un drapeau baissier, le graphique Point and Figure montre quelque chose d’un peu différent.

L’analyse la plus récente a identifié un modèle de pôle sur le graphique à points et à figures d’inversion de 500 $/3 boîtes de Bitcoin. La configuration longue théorique du prix Bitcoin était un arrêt d’achat sur l’inversion de 3 cases, qui a déclenché 48 500 $. Le stop loss est un stop à 4 cases, actuellement à 46 500 $, et l’objectif de profit est de 63 000 $. La configuration commerciale hypothétique représente une récompense de 7,25:1 pour la configuration du risque, avec un objectif de profit implicite de 30,5% au-dessus de l’entrée.

La configuration commerciale est toujours valide car Bitcoin est revenu en dessous du niveau d’entrée, permettant aux traders d’entrer une nouvelle position qu’ils ont manquée ou d’ajouter à une position longue existante. Les nouvelles positions doivent utiliser un stop suiveur de deux à trois cases pour protéger tout profit réalisé après le déclenchement de l’entrée.

BTC/USD 500 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

Les risques de baisse du prix du Bitcoin subsistent. Cette période de l’année est connue pour la volatilité et les faux pas dans l’action des prix. Surveillez tout mouvement en dessous de la zone de valeur de 46 000 $, ce qui pourrait déclencher un crash éclair vers la fourchette de prix basse de 30 000 $.

Le prix de l’Ethereum devrait atteindre 6 000 $

Le prix de l’Ethereum attend une cassure claire pour atteindre une zone d’entrée critique identifiée le 30 décembre. La configuration commerciale hypothétique reste valide.

L’entrée longue hypothétique pour le prix Ethereum est un ordre stop d’achat à 4 000 $, un stop loss à 3 500 $ et un objectif de profit à 6 000 $. Ce commerce représente un risque de 5:1 pour la récompense et 52% de gain implicite de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit potentiel après le déclenchement de l’entrée.

ETH/USD 100 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cette configuration commerciale est invalidée si le prix d’Ethereum passe à 3 300 $. Ethereum verrait probablement une configuration baissière pour cibler la zone de valeur de 2 800 $ dans ce scénario.

Le prix du XRP développe un modèle de retournement haussier, piégeant les vendeurs à découvert

L’action des prix XRP, plus que Bitcoin ou Ethereum, donnera des mains faibles et en aura pour son argent. Un modèle de pointe a récemment été complété sur le graphique d’inversion 0,01 $/3 cases de XRP. La condition d’entrée sur un Spike Pattern est simple : le retournement à 3 cases.

La configuration longue possible pour le prix XRP est un stop d’achat à 0,85 $, un stop loss à 0,81 $ et un objectif de profit à 1,10 $. Ce commerce représente une récompense de 6,25:1 pour le risque avec un gain implicite de 30% de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites réalisés après l’entrée.

XRP/USDT 0,01 $ sur 3 boîtes, point d’inversion et graphique des chiffres

Les traders doivent s’attendre à une résistance dans la zone de valeur de 1,00 $ et être prêts à ce que le prix du XRP passe à 1,00 $, car il a été considérablement testé en décembre.