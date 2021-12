Le prix de Solana frappe le frein alors que le rallye s’arrête avant d’entrer en 2022 | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a vu les traders rejetés à la hausse à 207 $.

Le prix du SOL a chuté tout au long de la semaine, à la recherche d’un soutien.

Le meilleur résultat serait que SOL teste un support solide à 146 $, ce qui préparerait Solana pour une course haussière en 2022.

Solana (SOL) a heurté un frein sur son chemin vers 221 $ en étant rejeté à la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 207 $. Depuis lors, l’action des prix SOL s’est estompée à la baisse en recherchant un soutien et des investisseurs pour offrir une opportunité de devenir long pour une tendance solide. Alors que Solana semble lourd, attendez-vous à un nouveau ralentissement avec des investisseurs qui attendent de remonter à 146 $ et se préparent à une explosion massive vers de nouveaux sommets historiques au début de 2022.

Le prix SOL doit donner un peu pour gagner beaucoup

Le prix de Solana a été plafonné par le SMA de 55 jours cette semaine à environ 207 $. L’objectif a été fixé à 221 $ et à de nouveaux sommets historiques par la suite, mais le rallye semble être au point mort pour le moment. Alors que le prix du SOL a commencé à s’estomper depuis lors, il semble que les investisseurs soient un peu perplexes quant à l’endroit où entrer précisément car les niveaux actuels autour de 160 $ ​​à 180 $ n’offrent aucun niveau d’entrée solide pour entrer et gérer le commerce avec un stop loss solide et un bon rapport risque-rendement. Le mieux serait que l’action des prix de Solana augmente un peu plus et obtienne un soutien ferme à 146 $.

Le prix du SOL a déjà rebondi sur ce niveau de 146 $ il y a trois semaines et a servi de plate-forme d’entrée et de lancement pour le rallye qui a suivi, récupérant le niveau de 200 $. Avec la reprise et le début de la nouvelle année, les investisseurs seraient plus qu’heureux de rejoindre l’entrée et de voir une course haussière plus solide et bien équipée émerger vers 221 $ au moins. Cela signifie que Solana doit céder 16% de la valeur pour gagner au moins 51% vers 221 $, voire 83% si SOL atteint de nouveaux sommets historiques.

Graphique journalier SOL/USD

Le début de l’année 2022 pourrait bien être plus difficile car la pandémie n’est pas encore terminée, et quelques éléments géopolitiques pourraient prendre une mauvaise tournure en ce début d’année. Cela entraînerait une plus grande pression à la baisse sur les crypto-monnaies dans l’ensemble, car les investisseurs souhaiteraient plutôt placer leur argent dans des refuges, loin des actifs à risque. Dans ce cas, attendez-vous à ce que le prix du SOL grimpe encore plus loin vers 125 $, où le SMA de 200 jours sera prêt à attraper et à soutenir toute baisse des prix en vue, car le SMA de 200 jours n’a jamais été fermement brisé à la baisse dans l’existence de Solana.