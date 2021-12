Ripple poursuivra sa tendance haussière en 2022 avec des investisseurs prêts à sortir du fanion | Cryptomonnaie

Le prix XRP continue de respecter la ligne de tendance ascendante verte à plus long terme pour la quatrième semaine consécutive.

À la hausse, certaines moyennes mobiles pèsent sur le potentiel de hausse.

Attendez-vous à ce que les investisseurs attendent l’entrée parfaite avant le début du rallye en 2022.

Ripple (XRP) respecte les deux limites à la fois à la hausse et à la baisse, car l’action des prix est dans un fanion hebdomadaire avec en haut un triangle rouge descendant de mai et d’en bas une ligne de tendance verte ascendante donne un soutien à partir de décembre 2020. Bien que l’action des prix XRP semble plus baissière, la ligne de tendance ascendante verte a été maintenue à plusieurs reprises avec beaucoup de respect. Attendez-vous à un éventuel frôlement de la ligne de tendance ascendante au cours des premières semaines de 2022, qui servira de point de départ à la course haussière qui pourrait ramener le XRP à 1,36 $.

XRP est au bord d’une course haussière en 2022

Le prix du XRP montre des signes d’une tendance plus baissière avec plusieurs tests au cours des dernières semaines sur la ligne de tendance ascendante verte qui a formé le support de la tendance haussière tout au long de 2021. Chaque fois qu’un test a vu une entreprise rebondir sur cette ligne de tendance, le mouvement simple descendant Les moyennes (SMA) posent un peu de plafond pour un potentiel de hausse supplémentaire. Bien que cela semble baissier, ne vous laissez pas berner car les traders achètent patiemment l’action des prix car l’indice de force relative maintient une tendance modérée autour de 50 et n’a pas plongé vers la zone de survente tout au long de l’année.

Les investisseurs en XRP auront utilisé le test et le nouveau test de cette semaine sur la ligne de tendance ascendante verte pour acheter des pièces XRP avant que le rallye ne se déclenche au début de 2022. Avec de plus en plus d’investisseurs ajoutant des crypto-monnaies en tant qu’actif à leur portefeuille, beaucoup de positions- la prise déclenchera une demande globale croissante et verra une solide réaction haussière avec le XRP dépassant les 55 jours et le SMA de 200 jours retestant la ligne de tendance descendante rouge autour de 1,0 $. Une fois cassé ci-dessus, attendez-vous à ce que les marchés perçoivent cela comme des forces d’appui à briser et voient un mouvement accéléré vers 1,36 $, détenant 65% des gains.

Graphique journalier XRP/USD

Si des vents contraires devaient se produire début 2022, par exemple, les tensions géopolitiques se transformant en une éventuelle guerre entre la Russie et les États-Unis à propos de l’Ukraine au cas où les pourparlers de début janvier échoueraient, attendez-vous à un déplacement massif vers des valeurs refuges. avec des positions de crypto-monnaie comme premier à être écourté. Dans ce cas, la ligne de tendance ascendante verte se briserait et testerait 0,60 $ comme première base. En cas d’escalades très sérieuses des tensions et de marchés mondiaux fortement en retrait, même un 0,30 $ ne serait pas impossible.