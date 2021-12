Trois raisons pour lesquelles les experts pensent que les tueurs d’Ethereum surpasseraient l’ETH2.0 | Cryptomonnaie

Cardano, connu comme un tueur d’Ethereum, a marqué le lancement de son tout premier convertisseur ERC-20.

Les tueurs d’Ethereum Polkadot, Solana et Cardano ont connu un pic d’intérêt et d’activité en chaîne en 2021.

Les projets DeFi continuent de migrer du réseau Ethereum vers Solana ou Avalanche pour des transactions bon marché et plus rapides.

Les analystes ont prédit une baisse du prix de l’Ethereum, notant des drapeaux rouges pour les altcoins dans le cycle actuel.

Alors qu’Ethereum se dirige vers «la fusion» ou la transition de la preuve de travail à la preuve de participation, les experts pensent que Cardano, Solana et Polkadot pourraient surpasser ETH2.

Les experts pensent que la transition d’Ethereum vers le Proof-of-Stake (PoS) pourrait permettre à l’altcoin d’intégrer des millions de nouveaux utilisateurs. Cependant, jusqu’en 2021, les solutions de couche 1 ont connu une augmentation de l’activité et des transactions en chaîne. Avalanche et Polygon ont affiché une croissance de 435% et 125% des adresses actives quotidiennes de septembre 2021 à la fin de l’année.

Le pic d’adresses actives quotidiennes implique un intérêt croissant des investisseurs pour les solutions de mise à l’échelle de la couche 1. Les experts ont prédit que la fusion augmenterait les utilisateurs actifs et le volume de transactions sur le réseau Ethereum.

Les améliorations sous-jacentes mises en œuvre par la fusion devraient réduire le coût de transaction sur le réseau. Cependant, il n’est pas clair si la migration d’un mécanisme de consensus à un autre aiderait le réseau Ethereum à rivaliser avec les solutions de mise à l’échelle de couche 1 croissantes.

Cardano, populaire en tant que tueur d’Ethereum, a récemment lancé son convertisseur ERC-20. La communauté aura désormais la possibilité d’apporter des jetons ERC-20 d’Ethereum au réseau Cardano.

La blockchain Ethereum-killer a réorganisé son réseau pour libérer des contrats à une capacité plus élevée.

@FeraSY1, un analyste et éducateur crypto, estime que la baisse des prix d’Ethereum est un signal d’alarme. L’analyste note que les prix de baisse des altcoins du cycle actuel sont un signal d’alarme pour les crypto-monnaies.