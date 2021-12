Le bitcoin a augmenté de 7 % à 36 % au cours de la première semaine de janvier de chaque année depuis 2018 | Cryptomonnaie

Certains analystes s’attendent à de grandes choses pour Bitcoin dans un avenir proche, lorsque toutes les ventes institutionnelles seront terminées et que le capital sera déployé sur le marché.

Certains analystes du marché de la crypto mettent en évidence le potentiel d’une première semaine verte sur les marchés de la crypto en janvier dans le cadre de ce que l’économiste et trader Alex Krüger appelle « l’effet de la première semaine de l’année ».

Krüger a souligné dans un tweet du 29 décembre qu’au cours des quatre dernières années consécutives, Bitcoin (BTC) avait enregistré des rendements positifs au cours de la première semaine de janvier, allant de 7 % à 36 % entre 2018 et 2021.

En 2021, BTC est passé de 28 653 $ à 41 441 $ au cours de la première semaine de janvier.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé les années précédentes, Krüger a répondu : « tbf seuls 2020 et 2021 comptent, des marchés différents, alors faites comme vous le ferez avec ces deux points de données ».

Attendez-vous toujours à une forte hausse du marché de la crypto début janvier, tirée par les entrées de fonds. Ensuite, prenez le risque avant le prochain FOMC (26 janv.) si la prochaine impression d’inflation est trop chaude (janvier 12). – Alex Krüger (@krugermacro) 28 décembre 2021

Ses perspectives optimistes pour début janvier proviennent de ses attentes de fortes « entrées de fonds », ce qui semble être conforme aux sentiments du PDG de Real Vision, Raoul Pal. Pal a déclaré dans une interview sur Youtube le 27 décembre qu’il pensait que les ventes de Bitcoin étaient terminées et que janvier aurait un bon départ car le capital institutionnel serait réinvesti sur le marché.

Le PDG d’ExoAlpha, David Lifchitz, estime que les institutions vendent toujours même avec moins de 24 heures restantes en 2021 afin de bloquer les pertes fiscales. Il est possible qu’un rebond de la première semaine de janvier soit corrélé au phénomène.

Nigel Green, PDG de la Fintech et de la société de gestion de patrimoine deVere Group, estime que décembre est devenu le pire résultat mensuel de Bitcoin depuis mai 2021 en raison de ce qu’il appelle « des vendeurs paniqués qui donnent pratiquement leurs crypto-monnaies à de riches acheteurs ».

Cependant, il est optimiste sur la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière à long terme. Green pense que Bitcoin peut protéger les investisseurs de l’inflation mondiale, et que « les monnaies sans frontières, mondiales et décentralisées sont l’avenir ».

Cependant, tout le monde n’est pas optimiste sur la crypto en 2022.

Carol Alexander, professeure de finance à l’Université du Sussex, a déclaré à CNBC que le BTC pourrait chuter jusqu’à 10 000 $ en 2022. Elle est toutefois sceptique et pense que le BTC n’a aucune valeur fondamentale et qu’il a déjà atteint son apogée ce cycle.

Une opinion plus éclairée vient de Todd Lowenstein, stratège en chef des actions de l’Union Bank. Son point de vue est que les «conditions de Goldilock», telles que les plans de relance financière COVID et les faibles taux d’intérêt qui ont profité aux prix élevés des actifs, touchent à leur fin, ce qui aura un impact négatif important sur la BTC et les marchés traditionnels en 2022.