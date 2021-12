OpenSea gèle 2,2 millions de dollars de Bored Apes volés | Cryptomonnaie

Hier, le propriétaire de la galerie d’art Todd Kramer s’est fait voler sa précieuse collection NFT de son portefeuille chaud, alors OpenSea a gelé les actifs volés d’une valeur d’environ 2,2 millions de dollars.

Le marché NFT OpenSea a gelé 16 jetons non fongibles (NFT) Bored Ape et Mutant Ape après qu’ils auraient été volés hier à un exploitant de galerie d’art de New York.

Au total, un Clonex, sept Mutant Ape Yacht Club et huit Bored Ape Yacht Club NFT actuellement évalués à environ 615 ETH (2,28 millions de dollars) ont été volés et ne peuvent plus être échangés sur OpenSea.

Le compte toddkramer.eth, qui est lié à la Ross+Kramer Art Gallery de New York, a lancé une série de tweets détaillant les 16 NFT volés dans son portefeuille chaud et implorant OpenSea et la communauté NFT de l’aide. Alors que la communauté NFT était souvent insensible au sort du commerçant, OpenSea a gelé le commerce des objets volés.

Le gel de l’achat et de la vente des NFT a amené certains commerçants à dénoncer un manque de décentralisation, l’un des aspects les plus appréciés de l’industrie de la cryptomonnaie. Un commentateur de Twitter, kw.sol, a déclaré : « Qui a pu geler le n ? C’est plutôt anti-crypto de demander à des tiers de le faire et idéalement, ils ne devraient pas être en mesure de le faire.

Le célèbre ingénieur logiciel Grady Booch a souligné le manque de décentralisation dans ce cas lorsqu’il a commenté :

Que je suis bête. Et là je pensais que le code c’est la loi et que l’une des idées mêmes des cryptomonnaies était l’élimination de toute possibilité d’intervention centralisée.

Un portefeuille chaud est un type de portefeuille logiciel de crypto-monnaie qui est connecté à Internet – le plus souvent MetaMask – chaque fois que l’appareil sur lequel il est installé est connecté.

Kramer a tweeté qu’il avait perdu sa collection à cause d’une escroquerie par hameçonnage qui avait eu accès à son portefeuille chaud après avoir cliqué sur un lien malveillant. Il a supprimé le tweet suite au vitriol sévère dans les commentaires. Kramer a récemment tweeté le 31 décembre qu’il était surpris par la réaction :

Alors que Kramer a peu de recours pour récupérer les NFT volés, son expérience met en évidence l’importance d’une sécurité opérationnelle solide (opsec) en tant que commerçant de crypto-monnaie ou collectionneur de NFT. Il a dit qu’il avait appris une leçon sur l’opsec dans la gestion de précieuses crypto-monnaies lorsqu’il a tweeté hier :

Leçons apprises. Utilisez un portefeuille rigide…

Un portefeuille rigide, également appelé portefeuille froid, est un portefeuille crypté qui ne se connecte pas à Internet tant qu’il n’est pas connecté manuellement à un ordinateur, puis chaque transaction doit être approuvée à l’aide de boutons physiques. Les portefeuilles rigides sont une mesure supérieure aux portefeuilles chauds pour sécuriser les actifs crypto.

L’épreuve de Kramer n’est pas une expérience unique pour les traders NFT, en particulier ceux qui connaissent la collection Bored Ape Yacht Club.

Le 26 décembre, le collectionneur NFT bergpay.eth a déclaré qu’il avait subi un sort similaire à celui de Kramer lorsque 5 Jungle Freaks et 2 NFT Sandbox ont été volés dans son portefeuille Ethereum et que son domaine ENS a été transféré à une nouvelle adresse.

Le 30 novembre, le compte Twitter friesframe a résumé la frustration qui peut surmonter un propriétaire de NFT s’il découvre que ses articles préférés ont été volés dans son portefeuille chaud.

OpenSea n’a pas encore gelé les NFT de bergpay ou de friesframe.