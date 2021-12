Polkadot prêt à exploser alors que le DOT vise 82 $ et de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot est prêt pour un mouvement explosif à la hausse.

L’objectif de profit projeté est plus du double de la zone de valeur actuelle.

Potentiel de baisse limité à venir.

Le prix de Polkadot continue de se consolider entre les fourchettes de prix de 26 $ et 31 $. Une évasion, cependant, se développe enfin. Le potentiel de hausse du DOT est substantiel.

Le prix de Polkadot vise un rallye de 178% vers de nouveaux sommets historiques

L’action des prix Polkadot continue de répondre, de manière haussière, à un modèle de graphique à points et figures connu sous le nom de modèle de pointe. Un Spike Pattern est une colonne de X ou d’O avec quinze cases ou plus. L’entrée est toujours sur le renversement à 3 cases. Le renversement le plus récent s’est produit le 20 décembre à 32 $, juste au-dessus de la zone de valeur actuelle à 28 $.

L’entrée longue hypothétique discutée précédemment est toujours valable et présente une opportunité d’ajouter à une position existante ou d’en ouvrir une nouvelle. L’entrée est un ordre stop d’achat à 32 $, un ordre stop à 24 $ et un objectif de profit à 82 $. L’objectif de profit projeté est dérivé de la méthode d’objectif de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres.

La configuration commerciale représente une récompense de 6,25:1 pour le risque, avec un gain implicite de plus de 178% par rapport à l’entrée. En raison de la fourchette de l’objectif de profit à partir de l’entrée, il peut être approprié de diviser cette transaction en trois ou quatre transactions plus petites. De plus, un ou plusieurs arrêts suiveurs de deux à trois cases protégeraient tout profit postérieur à l’entrée.

DOT/USDT 2,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Les traders doivent s’attendre à une certaine résistance près de la zone de valeur de 40 $ où le Tenkan-Sen hebdomadaire et le Senkou Span B quotidien existent au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

La configuration longue hypothétique est invalidée si le prix de Polkadot tombe en dessous de 20 $.