Axie Infinity pourrait atteindre plus de 60%, mais les risques de baisse pour AXS demeurent | Cryptomonnaie

Axie Infinity a une opportunité de configuration longue pour une cassure haussière substantielle, mais les risques de baisse peuvent ternir tout mouvement à la hausse.

L’analyse des points et des figures met en garde contre une mesure corrective plus profonde pour AXS.

Des signaux mitigés peuvent générer une activité commerciale stagnante.

Le prix d’Axie Infinity a fait face à une pression de vente importante depuis début novembre, chutant de 46% par rapport au plus haut historique. AXS est actuellement en baisse de 42% par rapport au plus haut historique. Certains signes indiquent qu’une forte reprise pourrait se produire, mais d’autres signes indiquent un nouveau mouvement vers le sud.

L’action des prix Axie Infinity donne des signaux mitigés alors que les traders et les traders attendent la confirmation

Axie Infinity a deux signaux solides pour les côtés long et court du marché. Le commerce à découvert théorique est un ordre stop de vente à 85 $, un ordre stop à 100 $ et un objectif de profit à 35 $. L’idée courte est basée sur un modèle de catapulte baissière dans l’analyse des points et des figures.

AXS/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée courte représente une récompense de 3,33:1 pour le risque et projette une perte de 54 % de la valeur de l’entrée – l’objectif de profit de 35 $ juste au-dessus du retracement de Fibonacci 50 % de 31 $.

L’entrée longue hypothétique pour le prix d’Axie Infinity est un stop d’achat à 120 $, un stop loss à 105 $ et un objectif de profit à 170 $. AXS aura simultanément dépassé un double sommet et la ligne de tendance du marché baissier si l’entrée est déclenchée, convertissant ainsi AXS en un marché haussier.

L’entrée longue hypothétique représente une récompense de 3,33:1 pour la configuration du risque, avec un gain projeté de 44% après l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases préserverait tous les bénéfices implicites après l’entrée. L’entrée longue est invalidée si l’entrée courte est déclenchée en premier.