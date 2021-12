Ethereum présente une opportunité d’achat massive avant que l’ETH n’atteigne 6 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum développe un puissant signal de retournement haussier sur son graphique Point and Figure.

Une courte pression massive arrive.

Des risques à la baisse existent mais sont très limités dans leur portée et leur portée.

Le prix de l’Ethereum vient de créer des conditions suffisantes pour l’un des signaux de retournement haussier les plus puissants de l’analyse Point and Figure. Le commerce potentiel pourrait déclencher une hausse de 2 000 $ à partir de l’entrée avec un gain de plus de 50 %.

Le prix de l’Ethereum est prêt à exploser à la hausse ; Une zone de valeur de 6 000 $ est en vue

Le prix d’Ethereum a l’une des meilleures configurations d’inversion haussière qu’il ait vue depuis un certain temps sur le graphique à points et à figures d’inversion de 100 $/3 boîtes. Le modèle est connu sous le nom de Bullish Shakeout. Le modèle nécessite un fond multiple suivi d’au moins deux mais pas plus de trois O en dessous de ce fond multiple. De plus, la tendance doit déjà être haussière.

Ce qui rend cette configuration si explosive pour le prix Ethereum est susceptible de se produire immédiatement après l’entrée. En conséquence, deux événements se produiraient probablement simultanément – ​​d’abord, une cassure au-dessus d’un triple sommet. Deuxièmement, une cassure au-dessus de la ligne de tendance actuelle du marché baissier (ligne diagonale rouge) qui convertirait ensuite Ethereum en un marché haussier.

L’entrée longue hypothétique pour le prix Ethereum est un ordre stop d’achat à 4 000 $, un stop loss à 3 500 $ et un objectif de profit à 6 000 $. Ce commerce représente un risque de 5:1 pour la récompense et 52% de gain implicite de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit potentiel après le déclenchement de l’entrée.

ETH/USD 100 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cette configuration commerciale est invalidée si le prix d’Ethereum passe à 3 300 $. Dans ce scénario, Ethereum aimerait voir une configuration baissière pour cibler la zone de valeur de 2 800 $.