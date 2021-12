SafeMoon voit des traders se charger à 0,00000103 $ pour une tentative d’évasion | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon voit les investisseurs adhérer à l’action des prix alors que le prix atteint 0,00000103 $.

Quelques moyennes mobiles plafonnent l’action des prix à la hausse.

SafeMoon doit dépasser le plus haut d’hier pour maintenir l’élan.

Le prix de SafeMoon (SAFEMOON) connaît enfin une nouvelle hausse haussière alors que la douloureuse tendance baissière se poursuit sans aucune fin en vue. Il semble même que toute action haussière doive être très puissante pour enfin délivrer un signal haussier aux marchés afin d’attirer plus d’investisseurs. Si SafeMoon pouvait dépasser la ligne de tendance descendante rouge, attendez-vous à ce que la demande de volume d’achat explose avec une hausse significative en 2022.

SafeMoon pourrait connaître une cassure haussière s’il peut maintenir son élan

Le prix de SafeMoon a des traders qui achètent ses pièces après avoir atteint le plus bas à 0,00000103 $. Dans le passé, le niveau a enregistré une forte hausse qui a été interrompue par la ligne de tendance descendante rouge. Alors que la pression à la baisse se poursuit, il sera essentiel de voir comment cette tentative haussière se déroulera et s’avérera suffisamment forte pour briser la ligne de tendance descendante rouge. Dans ce dernier cas, cela provoquerait une augmentation massive de la demande car les investisseurs se précipiteraient pour faire partie du rallye.

Premièrement, les traders SafeMoon doivent s’attaquer aux moyennes mobiles simples (SMA) à 0,00000128 $ et 0,0000135 $, qui sont les SMA de 5 jours et de 10 jours. En effet, le SMA à 10 jours a été à chaque fois le long du dessus des bougies, formant un plafond. Comme l’action des prix de SafeMoon n’est qu’à quelques centimètres de cela, une cassure au-dessus confirmerait que cette hausse haussière cette fois pourrait être différente des précédentes tentatives infructueuses et pourrait voir les investisseurs se précipiter, ce qui entraînerait une cassure vers 0,00000160 $.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

L’inconvénient de ce signal haussier pourrait être qu’il ne s’agit que d’une autre tentative infructueuse des haussiers de sortir de la tendance baissière, mais qu’il formera à nouveau un piège haussier avec le SMA à 10 jours jouant son rôle de plafond, gardant l’action des prix en sourdine de tout de nouvelles hausses. Dans ce cas, les investisseurs retireraient leurs fonds et le prix serait rapidement ramené à 0,00000103 $, car la compression se poursuivrait vers une cassure avec un objectif à 0,00000050 $.