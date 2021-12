Les vendeurs de Bitcoin reculent sur le bord de la gamme [Video] | Cryptomonnaie

2021 sera une année mémorable de visibilité pour les actifs crypto. La valeur du BTC a plus que doublé au cours de cette année, passant de 28 803,59 $ le 1er janvier 2021 à 68 789,63 $ le 10 novembre 2021. La capitalisation crypto globale a également bondi grâce à la popularité des crypto-monnaies à la suite de la hausse l’inflation et l’appétit pour le risque et a dépassé les 3 000 milliards de dollars cette année avec une augmentation de près de 70 % du prix du Bitcoin dans un contexte de développements accablants sur les marchés financiers déployés par les banques centrales et les grands investisseurs institutionnels.

Vue technique

Après avoir formé un renversement baissier par rapport aux sommets historiques, cette crypto-monnaie populaire se négocie dans une fourchette depuis le 6e de décembre. Les vendeurs de BTC frappent le plancher des 45531 dollars.

Un rebond du bord inférieur du rectangle à ce niveau maintiendrait la crypto-monnaie sur le côté dans l’espoir d’atteindre à nouveau la poignée 52062. Où la moyenne mobile exponentielle sur 100 jours détient un mur de résistance.

Afin de trouver une direction claire, le modèle de portée doit être pénétré d’un côté.

Au cas où nous verrions une cassure soutenue en dessous de cette zone de support à 45531 dollars, la barrière 43830 devrait offrir un support. L’augmentation de la dynamique baissière pourrait conduire à atteindre 42 900 dollars, et surmonter cette barrière pousserait le prix à la baisse vers 41 600.

Sinon, les traders doivent franchir cet obstacle à 52062 et dépasser l’EMA de 100 jours pour maintenir la tendance à la hausse. Dans ce cas, les prochains obstacles pourraient provenir de 53825 et 54750, respectivement.

Les oscillateurs à court terme véhiculent un biais baissier avec une lecture du RSI inférieure à la ligne de base de 50 et l’élan du territoire de vente. Alors que la barre MACD plonge dans la région de vente au-dessus de sa ligne de signal.