Bitcoin est « mort » quarante-cinq fois en 2021 alors que les médias sont toujours désireux de publier des nécrologies BTC | Cryptomonnaie

Alors que Bitcoin (BTC) atteignait de nouveaux sommets historiques au-dessus de 68 000 $ cette année, les opposants mondiaux à la crypto-monnaie fustigent de plus en plus BTC pour son extrême volatilité et ses risques potentiels.

Selon les données nécrologiques Bitcoin du portail d’éducation Bitcoin 99Bitcoins, la crypto-monnaie d’origine a été déclarée «morte» jusqu’à 45 fois en 2021, ce qui est au moins trois fois plus qu’en 2020.

Malgré le nombre croissant de critiques de Bitcoin en 2021, le montant des nécrologies est encore nettement inférieur cette année à celui enregistré en 2017, année où BTC a atteint pour la première fois près de 20 000 $. Cette année-là, Bitcoin « est mort » 124 fois.

Créée en 2010, la liste des nécrologies Bitcoin de 99Bitcoins comprend des déclarations en anglais, y compris du contenu sur le fait que Bitcoin « est ou sera sans valeur ». Pour qualifier une nécrologie, le contenu doit être produit par une personne avec un « suivi notable ou un site avec un trafic important ».

T a dénombré 438 nécrologies à ce jour, l’une des dernières nécrologiques étant produite par Robert McCauley, membre associé de la Faculté d’histoire de l’Université d’Oxford. Dans un article invité du Financial Times le 22 décembre, McCauley a fait valoir que Bitcoin est « pire qu’un système de Ponzi de style Madoff », arguant que les détenteurs de BTC « n’auront personne à poursuivre pour récupérer » les sommes pour lesquelles ils « ont payé les mineurs leur Bitcoin.

Eswar Prasad, professeur principal de politique commerciale internationale à l’Université Cornell, a précédemment prédit que « le Bitcoin lui-même pourrait ne pas durer plus longtemps » en raison de la « promesse croissante de la finance décentralisée ».

Alors que les opposants à Bitcoin continuent de parier sur un avenir sombre de BTC, certains analystes comme le stratège en matières premières de Bloomberg, Mike McGlone, pensent que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ l’année prochaine.

Comme indiqué précédemment, la communauté crypto anticipe fortement que BTC atteindra 100 000 $ d’ici la fin de 2021. Après avoir échoué aux prédictions de 100 000 $, certains dirigeants comme le PDG de Kraken, Jesse Powell, sont toujours optimistes sur le prix du Bitcoin à long terme, mais s’attendent également à un hiver crypto potentiel. à court terme.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 47 597 $, en hausse d’environ 70 % au cours des 365 derniers jours, selon les données de CoinGecko.

Tableau des prix du Bitcoin sur 365 jours. Source : CoinGecko