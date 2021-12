Les investisseurs en Bitcoin se protègent contre des prix encore plus bas avant la nouvelle année | Cryptomonnaie

Les achats d’options de vente sur Bitcoin ont augmenté alors que la plus grande crypto-monnaie du monde par capitalisation boursière est tombée sous le niveau de 46 000 $ en heures asiatiques jeudi. Bitcoin n’a pas réussi à franchir le niveau de résistance de 51 000 $ plus tôt cette semaine, ce qui implique plus de vendeurs que d’acheteurs dans les conditions actuelles du marché.

Mardi et mercredi ont vu un volume combiné d’options de 1,76 milliard de dollars sur les échanges crypto suivis par Glassnode. Cela diffère du comportement typique du marché : les données de Glassnode montrent que la plupart des volumes d’options sur les échanges crypto sont générés le vendredi, avant les week-ends à faible volume.

Près de 1,7 milliard de dollars en volume provenaient de la centrale d’options Deribit à elle seule. Plus de 46 000 puts ont été achetés pour le 31 décembre, a noté la société dans un tweet.

Les options sont des instruments de couverture qui donnent à l’acheteur le droit mais non l’obligation d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date précise ou avant. Les options de vente permettent aux investisseurs de réaliser des bénéfices sur la baisse des prix, tandis que l’achat d’options d’achat permet de réaliser des bénéfices à la hausse.

Les gros achats de put de mardi et mercredi ont précédé l’expiration d’options de 6 milliards de dollars. Un total de 129 800 contrats d’options expirent vendredi, selon les données fournies par l’outil d’analyse Skew.

Les expirations d’options sont généralement marquées par la volatilité du marché avant leur date d’expiration, car les investisseurs couvrent leurs positions avec des achats au comptant ou à terme, ce qui entraîne un changement dans la dynamique du marché.

Les données suggèrent que le bitcoin a tendance à se déplacer vers le point de « douleur maximale » dans la période précédant l’expiration et connaît un fort mouvement directionnel dans les jours suivant le règlement. Les cercles financiers se réfèrent à la douleur maximale comme étant le point où les achats d’options risquent de perdre le plus d’argent.

Les fonds de recherche sur la cryptomonnaie ont noté que le point de douleur maximal actuel pour le bitcoin est de 48 000 $ – un niveau que l’actif a dépassé mardi.

Bitcoin se négocie légèrement à environ 46 926 $ au moment de la rédaction, chutant de plus de 3 500 $ après avoir atteint un niveau de résistance de 51 000 $ lundi. Le niveau de 46 500 $ a servi de support en décembre 2021, avec le prochain support à 43 500 $ si le bitcoin ne parvenait pas à maintenir les niveaux actuels.