Bonne nouvelle : la fête de Decentraland Times Square NYE, les singes mutants deviennent des bananes et plus | Cryptomonnaie

Decentraland dévoilera une version virtuelle de l’emblématique Times Square pour sa soirée NYE, les banquiers suédois Mecro Bank ont ​​annoncé les plans de Metaverse et Cipher Punks NFT ont été mis en conserve suite à une forte réticence.

Times Square NYE party à decentraland

Le projet Decentralized Metaverse Decentraland dévoilera la version en réalité virtuelle de l’emblématique Times Square via une fête du Nouvel An qui coïncide avec le moment de la célébration de la vie réelle à New York.

L’événement s’appelle «MetaFest 2022 NYE Party» et se déroulera jusqu’à 8 h 00 UTC le 1er janvier dans le quartier Estate 4 de Decentraland. Il proposera de la musique en direct, des salons VIP sur le toit, une nouvelle collection d’objets de collection et de vêtements, des flux en direct d’événements NYE ​​du monde réel à travers le monde, des galeries et des jeux CryptoArt.

L’équivalent en réalité virtuelle du célèbre spot au cœur de New York s’appelle « One Times Square », le jeu de mots « une fois » suggérant que la structure peut être dissoute une fois la fête terminée.

« Faisons la fête comme si c’était en 2022: pour Meta ou pour pire », a ajouté Decentraland dans l’invitation à l’événement. Jusqu’à présent, seulement 150 personnes environ ont enregistré leur présence, mais vous savez comment c’est avec les fêtes – d’abord vous vous inquiétez que personne ne vienne, puis tout le monde se présente en même temps.

Intérêt croissant pour les singes mutants

Le projet dérivé du Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs, le Mutant Ape Yacht Club, s’est hissé au sommet des tableaux de volume des ventes secondaires.

Selon les données de CryptoSlam, l’intérêt pour les NFT du Mutant Ape Yacht club a bondi de 355,29% au cours des 30 derniers jours, générant 76,8 millions de dollars de ventes sur les marchés secondaires.

Les NFT représentent des versions mutantes des avatars très populaires de Bored Ape, et c’est actuellement le projet le mieux classé en termes de volume de 24 heures et 7 jours.

La tendance récente semble faire partie d’une demande plus importante des NFT de Yuga Lab, car le volume secondaire de sept jours pour ses autres projets tels que le Bored Ape Kennel Club et le Bored Ape Chemistry Club ont également augmenté de 915% et 345% respectivement. .

Alors que les projets NFT de Yuga Lab figurent tous dans le top 10 des volumes de ventes sur sept jours, la plus forte augmentation de la demande semble concerner les Crypto Astronauts NFT basés à Solana, le volume des ventes secondaires augmentant de 172 235 % au cours de cette période.

Emporter des NFT à la banque ?

La banque suédoise favorable aux crypto-monnaies Mecro Bank a présenté des plans pour entrer dans le secteur NFT et Metaverse.

La banque propose des services dans toute l’Europe et travaille actuellement sur un projet pilote pour lancer un service de conservation d’actifs numériques à l’avenir.

Selon une annonce du 29 décembre, Mecro Bank vise à lancer ses propres objets de collection NFT comme une nouvelle façon de « gagner de l’argent », et elle travaille actuellement sur des stratégies pour déployer une expérience bancaire virtuelle dans les mondes virtuels basés sur Metaverse.

L’entreprise a souligné l’importance d’intégrer ses services aux technologies et tendances émergentes pour répondre à la demande croissante des utilisateurs.

« [The] Metaverse a été amené à prendre de l’importance en tant que plate-forme financière numérique pour les transactions bancaires et financières, ainsi que pour les interactions personnelles et commerciales. Afin de rendre ce nouvel environnement aussi immersif et réaliste que possible, la gestion efficace des finances et des transactions sera essentielle », indique l’annonce.

La chute de Cipher Punks NFT fait sensation

Un projet NFT sans licence surnommé « Cipher Punks » représentant des personnages clés du mouvement Cypherpunk a été fermé après le rejet des personnes figurant dans les œuvres d’art symbolisées.

L’équipe derrière le projet, ItsBlockchain, a révélé dans un article de blog du 29 décembre qu’elle fermait la collection de 500 NFT trois jours seulement après le lancement, citant les commentaires des Cypherpunks qui « n’aimaient pas l’idée que leurs images soient utilisées comme NFT. et des dessins numériques.

Des personnalités telles que Jillian York, militante du discours de l’Electronic Frontier Foundation (EFF), ont noté sur Twitter le 27 décembre qu’elles « n’approuvaient pas du tout cela » et ont demandé à l’équipe de supprimer le NFT et les illustrations numériques les représentant.

L’équipe ItsBlockchain a déclaré qu’elle rembourserait chaque « simple centime » dépensé pour le projet, y compris les frais d’essence et qu’elle a complètement effacé le projet d’Internet, ses pages de réseaux sociaux et ses comptes OpenSea n’étant plus accessibles.

« Nous n’étions pas au courant des lois sur la ressemblance dans les TVN, car le marché n’est pas réglementé. C’est notre erreur. Nous devons assumer cela », lit-on dans le billet de blog.

D’autres bonnes nouvelles

Le cofondateur et PDG de Kraken, Jesse Powell, a révélé la semaine dernière que l’échange de crypto-monnaies lancera un marché de jetons non fongibles (NFT) qui permettra aux utilisateurs d’emprunter des fonds contre leurs NFT.

Le constructeur italien de voitures de sport de luxe Ferrari prend des mesures dans l’industrie de la blockchain après avoir signé un partenariat avec la startup suisse de la blockchain Velas Network. L’accord verra potentiellement le déploiement de Ferrari NFT sous licence, car la start-up se concentre particulièrement sur le secteur.