First Mover Asia: Bitcoin se négocie près de 47 000 $ dans un contexte de faibles volumes pendant les vacances de fin d’année | Cryptomonnaie

Le centre du marché est toujours à l’expiration du contrat d’options le 31 décembre.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché: Bitcoin se négocie à près de 48 000 $, tandis que le jeton de couche 1 ALGO gagne sur les nouvelles du programme d’incitation

Prise du technicien (NDLR) : Prise du technicien prend une pause pour les vacances. À sa place, First Mover Asia publie un article de la série de revues de fin d’année du journaliste de CoinDesk, Damanick Dantes, qui récapitule les moments les plus dramatiques de cette année sur les marchés des crypto-monnaies.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 47 394 $ -0,3%

Éther (ETH) : 3 742 $ -1,66 %

Marchés

S&P 500 : 4 793 +0,14 %

DJIA : 36 488 +0,25 %

Nasdaq : 15 766 -0,98 %

Or : 1803 $ -0,15 %

Le marché bouge

Le bitcoin a continué de baisser, s’échangeant à près de 47 000 $ mercredi, après une forte baisse de plus de 6% il y a un jour.

La crypto-monnaie n ° 1 par capitalisation boursière avait un autre faible volume quotidien sur les échanges centralisés en raison de la saison des vacances de fin d’année. Le centre du marché est toujours à l’expiration du contrat d’options le 31 décembre.

Crédit : CoinDesk/CryptoCompare

Un total de 124 700 contrats d’options d’une valeur de près de 6 milliards de dollars devraient expirer vendredi, selon les données fournies par Skew. Les options sont des instruments de couverture qui donnent à l’acheteur le droit mais non l’obligation d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date précise ou avant.

Dans le même temps, les jetons de plate-forme de contrat intelligent algorand (ALGO) et near (NEAR) ont mené les plus gros gains quotidiens pendant les heures de négociation aux États-Unis mercredi. Les gains d’ALGO sont intervenus après que la Fondation Algorand a annoncé un programme d’incitation à la liquidité avec le premier marché monétaire algorithmique d’Algorand et le protocole stablecoin Algofi.

Marché de fin d’année

Bilan de fin d’année du marché : les institutions encaissent le bitcoin : une grande société d’investissement a empoché de gros bénéfices en vendant du bitcoin près du sommet du marché en avril avant que le prix ne chute.



Événements de prix Bitcoin

Bonjour, lecteurs de Market Wrap ! Au cours des deux dernières semaines de 2021, nous utilisons cet espace pour récapituler les moments les plus dramatiques de cette année sur les marchés des crypto-monnaies – et souligner les principales leçons de ce coin en évolution rapide de la finance mondiale. Sur une série de huit publications commençant le 20 décembre et se terminant le 30 décembre, nous récapitulerons ce qui a secoué les marchés de la cryptomonnaie cette année. (Si vous recherchez les prix d’aujourd’hui et les gros titres de l’actualité, veuillez faire défiler vers le bas.)

Dans un épisode récent de cette série de revues annuelles, nous avons récapitulé l’assaut de la peur, de l’incertitude et du doute – « FUD », en langage crypto, ce qui signifie vraiment tout gros titre négatif – qui a secoué les marchés de la cryptomonnaie en avril et mai. Les modérateurs d’humeur comprenaient la menace d’une augmentation des impôts sur les gains en capital aux États-Unis, les efforts redynamisés de la Chine pour éradiquer le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie et les dommages environnementaux potentiels liés à l’utilisation intensive d’électricité de la blockchain Bitcoin.

Aujourd’hui, nous allons montrer des raisons supplémentaires pour les ventes généralisées qui se sont produites en avril et mai. Après le puissant rallye du bitcoin au début de l’année, alimenté par la crainte d’une inflation rapide, certains grands investisseurs se sont inquiétés de la spéculation galopante sur le marché du presque tout est permis et du ralentissement de la croissance de la masse monétaire mondiale. En fait, certains indicateurs des graphiques de prix suggéraient déjà que le bitcoin était surévalué. En juin, BTC s’était stabilisé à environ 30 000 $, et devinez ce qui s’est passé alors ? Les commerçants ont acheté la baisse.

Encaissement des fonds

Ruffer Investments, une société de gestion d’actifs basée au Royaume-Uni, a été l’un des premiers grands investisseurs institutionnels à parier sur le bitcoin – à partir de novembre 2020.

Alors que les prix montaient en flèche au début de 2021, Ruffer a essentiellement surfé sur la vague tandis que d’autres gestionnaires de fonds se préparaient à la crypto, attirés par son potentiel de rendements élevés.

«En novembre dernier, nous avons acquis une exposition au bitcoin. Nous le considérions comme une option sur une réserve de valeur émergente avec un profil risque/rendement très asymétrique et attrayant », a écrit Duncan MacInnes, directeur des investissements chez Ruffer Investments, dans un article de blog le 9 juillet.

Mais même Ruffer a été surpris par la férocité de la hausse des prix du bitcoin au début de l’année pour atteindre un nouveau record historique d’environ 65 000 $. Et Ruffer a encaissé. Le marché semblait insoutenable.

«En 2021, l’excitation est dans les crypto-monnaies et la finance décentralisée. La promesse est réelle. Mais il en va de même de l’augmentation des liquidités excédentaires générées par les mesures de relance budgétaire et l’assouplissement quantitatif en cours. L’excès de liquidité nous semblait atteindre un pic en avril », a écrit MacInnes.

Le Sunday Times a rapporté en juin que Ruffer avait réalisé un bénéfice de 1,1 milliard de dollars en cinq mois.

Prix ​​du Bitcoin et masse monétaire mondiale

Sentiment haussier extrême

En ce qui concerne le renversement du marché, cela n’a certainement pas aidé que plusieurs indicateurs du marché des crypto-monnaies aient montré des signes d’activité d’achat excessive au cours du mois précédant le pic des prix du bitcoin en avril. Par exemple, vers le mois de mars, l’indice Crypto Fear & Greed d’Alternative.me a atteint le niveau le plus élevé depuis juin 2019, qui avait précédé une vente de près de 60% du prix BTC.

Il y avait d’autres signes avant-coureurs dans les données de la blockchain et les graphiques de prix. (Voir le graphique ci-dessous, qui examine les indicateurs techniques du ratio « valeur marchande/valeur réalisée » du bitcoin, une métrique de marché basée sur la blockchain connue sous le nom de MVRV.)

L’industrie de la crypto répond aux préoccupations ESG

Alors que les préoccupations environnementales persistantes concernant l’empreinte environnementale du bitcoin continuaient de peser sur le marché, les dirigeants de l’industrie de la cryptomonnaie ont pris des mesures pour réagir.

Elon Musk – le PDG milliardaire de Tesla dont les tweets sur le marché au début de l’année ont révélé un engouement récurrent pour le bitcoin – a sonné une nouvelle ouverture au dialogue de l’industrie de la cryptomonnaie sur l’utilisation de l’électricité de la blockchain Bitcoin. Vers la fin du mois de mai, Musk a tweeté qu’il avait parlé avec des mineurs de bitcoins de l’utilisation de ressources énergétiques renouvelables. Il ne tournait pas complètement le dos au bitcoin, ce qui donnait un peu d’espoir aux traders découragés.

J’ai parlé avec des mineurs de Bitcoin nord-américains. Ils se sont engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue et à demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur. – Elon Musk (@elonmusk) 24 mai 2021

L’annonce le 24 mai du Bitcoin Mining Council, qui a réuni des mineurs et de grands investisseurs, dont le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a immédiatement fait grimper le BTC de près de 12%. À ce stade, la panique du marché à la suite de la vente massive d’avril a commencé à s’estomper et certains commerçants ont commencé à acheter la baisse.

Le prix de la BTC s’est finalement stabilisé à environ 30 000 $ en juin, alors que la pression de vente extrême commençait à ralentir. Le graphique ci-dessous montre la baisse des prix de près de 50 % entre avril et juin. Et puis, au cours des mois de juillet et août, le bitcoin s’est principalement échangé latéralement, établissant une nouvelle fourchette de prix, certains indicateurs techniques suggérant que le prix de BTC était survendu.

La question dans l’esprit des commerçants de crypto était de savoir si le nouvel environnement de marché représentait une pause dans la descente ou la base d’une nouvelle longueur d’avance.

Tableau des prix quotidiens du Bitcoin

Les mouvements de prix ont été beaucoup moins volatils qu’ils ne l’avaient été ces derniers mois, et il semblait que de nombreux investisseurs croyaient encore au potentiel du bitcoin en tant que réserve de valeur à long terme. Les mineurs de Bitcoin ont affirmé chercher des moyens de réduire ou d’atténuer leur empreinte environnementale, et la majeure partie de la puissance minière du réseau a été délocalisée loin de la Chine, hostile à la cryptomonnaie.

De plus, les traders n’utilisaient pas autant de levier et les conditions du marché semblaient se calmer nettement. En d’autres termes, il n’y avait pas beaucoup de mousse.

Un point clé à retenir était que, malgré ce qui semblait soudain être un assaut incessant de gros titres négatifs pour le marché du bitcoin, le prix se maintenait remarquablement bien sur une base historique : de même que le plus bas de 2020 d’environ 3 850 $.

La spéculation était toujours intense dans d’autres domaines du marché de la cryptomonnaie. Dans le prochain épisode, nous montrerons comment certains commerçants ont afflué vers des crypto-monnaies alternatives et des jetons non fongibles (NFT) tandis que le bitcoin s’échangeait latéralement.

Événements importants

17h HGT/SGT (9h UTC) : Masse monétaire M3 de la Banque centrale européenne (3 mos./YoY/Nov.)

17h HGT/SGT (9h UTC) : Prêts privés de la Banque centrale européenne (nov./annuel)

21h30 HGT/SGT (13h30 UTC) Balance commerciale des marchandises des États-Unis préliminaire (nov.)

23 h HGT/SGT (15 h UTC) : ventes de maisons en attente aux États-Unis (MoM/YoY Nov.)