Terra reste sous forte pression de vente, LUNA atteindra 75 $ | Cryptomonnaie

Le retracement LUNA de Terra est toujours en cours, une nouvelle pression à la baisse est probable – mais limitée.

Un test de 75 $ en tant que support fournirait une structure pour progresser vers de nouveaux sommets historiques.

Les risques à la baisse persistent alors que LUNA est étendu sur son graphique hebdomadaire.

LUNA prix a été un leader important dans le monde de la crypto-monnaie. Alors que le marché plus large des crypto-monnaies s’est consolidé ou a frôlé des creux importants, LUNA a été une lueur d’espoir surprenante avec ses récents sommets historiques. Cependant, il reste proche des niveaux de surachat et pourrait risquer un retracement plus profond.

Prix ​​LUNA pour tester une zone de confluence de support avant de faire d’autres mouvements à la hausse

Le prix de la LUNA reste sous la menace d’un mouvement correctif plus profond. Il existe une zone de confluence des niveaux Ichimoku et Fibonacci près de la zone de valeur psychologique de 75 $. Le quotidien Kijun-Sen (76,50 $), le retracement de Fibonacci 38,2% (72,63 $) et l’hebdomadaire Tenkan-Sen (ligne horizontale bleue à 70,68 $) partagent tous la même fourchette de prix.

Alors que l’indice composite sur le graphique journalier montre un mouvement très marqué vers le sud, il n’est pas encore au plus bas. Les bandes Optex restent proches des niveaux de surachat, ce qui indique qu’une nouvelle pression à la baisse est probable. De plus, l’indice de force relative sur le graphique hebdomadaire est en train de passer sous le premier niveau de surachat dans un marché haussier (80).

Idéalement, un recul à 75 $ se produirait pour les traders à long terme tandis que l’indice composite quotidien affiche un creux égal ou inférieur au niveau de l’indice composite du 13 décembre. Cela créerait une divergence haussière cachée tandis que le prix LUNA est positionné dans une zone de confluence favorable et robuste.

Graphique Ichimoku journalier LUNA/USDT

Si 75 $ ne tient pas comme zone de support, la prochaine zone de support probable est proche de la zone de valeur de 55 $. L’hebdomadaire Kijun-Sen (ligne horizontale rouge), le retracement de Fibonacci à 61,8% et Senkou Span B se partagent la fourchette de prix de 55 $.