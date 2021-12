Les traders des avalanches se renforcent alors que le prix du jeton AVAX chute de 4% | Cryptomonnaie

La Fondation Avalanche a distribué 180 millions de dollars d’incitations, menant le rallye DeFi, mais le prix a plongé.

Le prix de l’avalanche est tombé en dessous de 114 $, le jeton de la plate-forme blockchain la plus rapide a subi une baisse.

Les jeux Web3 préfèrent Avalanche pour ses hautes performances et ses faibles frais de transaction.

Les traders d’avalanche prennent le contrôle du réseau de blockchain le plus rapide alors que le prix du jeton chute. Malgré un pic d’activité utilitaire et en chaîne, le prix du jeton a eu du mal à se redresser.

Le prix des avalanches a plongé de 4% alors que les traders se préparent à une prise de contrôle

Lors du récent boom de DeFi, les prix de plusieurs jetons de projet décentralisés ont augmenté. Cependant, Avalanche a subi une baisse de prix. La fondation du jeton a distribué les initiatives «Avalanche Rush» de 180 millions de dollars, attirant davantage d’investisseurs et de développeurs sur la plate-forme.

Bien qu’il y ait eu un pic d’activité sur la chaîne, le prix d’Avalanche a été soumis à une pression de vente sur les bourses.

Le jeton a enregistré des pertes de 13,5% au cours de la semaine dernière. L’avalanche a atteint son plus haut niveau historique au-dessus de 144 $ il y a un mois. Le jeton permet une finalité et une évolutivité quasi instantanées pour son écosystème, attirant les utilisateurs vers la plate-forme.

@Murfski_, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie a évalué le prix d’Avalanche et a prédit une structure hebdomadaire haussière. @Phoenix_Ash3s, un analyste et trader crypto pense que le prix d’Avalanche pourrait encore baisser et a des perspectives baissières sur l’actif.

Les analystes ont noté la formation d’un double sommet, considéré comme un retournement technique extrêmement baissier. L’actif n’a pas réussi à briser la résistance à 135 $, entrant dans une tendance de prix baissière.

Alors que le prix des avalanches continue de baisser, les analystes ont prédit une baisse à 78 $. Les vendeurs dominent sur les échanges de crypto-monnaie, augmentant la pression de vente sur l’actif. Un pic de pression de vente alimente un récit baissier du prix d’Avalanche.

Alexander Lorenzo, analyste crypto et YouTuber, pense que le prix d’Avalanche pourrait encore baisser. La tendance haussière pourrait rompre avec une chute en dessous de 100 $.