Comment Ethereum sera transformé en 2022 | Cryptomonnaie

Avec 2021 qui tire à sa fin et 2022, espérons-le, l’année de la fusion, je voulais approfondir cinq des principales choses à attendre avec la transition imminente d’Ethereum vers la preuve de participation. La fusion elle-même ne sera pas aussi glamour au départ que de nombreux participants au marché et étrangers peuvent le croire. Cependant, les améliorations sous-jacentes et les bases qu’il établit permettront à Ethereum d’intégrer des millions d’utilisateurs sans sacrifier la décentralisation.

Consommation d’énergie réduite – La modification de la couche de consensus d’Ethereum en preuve de participation élimine le réseau de mineurs et les remplace par des validateurs. En vertu de la preuve de travail, Ethereum exige que les mineurs se disputent la puissance de hachage en consommant de l’électricité. En utilisant le hasard pour attribuer la production de blocs, la preuve de participation peut fonctionner avec une consommation d’énergie nettement inférieure. La Fondation Ethereum prédit qu’après la fusion, le réseau utilisera au moins 99,95 % moins d’énergie qu’il ne le fait dans son état actuel.

Éther déflationniste – Un rapport de recherche d’Ethereum a modélisé l’impact que la combinaison de l’EIP 1559 et de la preuve de participation aura sur l’approvisionnement en éther en circulation. La consommation des frais de transaction combinée à des récompenses plus faibles et à l’éther bloqué pour la validation réduira l’équilibre de l’offre en circulation entre 27,3 et 49,5 millions d’ETH. À titre de comparaison, l’offre actuelle se situe à 118 millions d’ETH et reste légèrement inflationniste après l’ajout de l’EIP 1559.

Même couche d’exécution – La couche d’exécution actuelle d’Ethereum sera transférée vers la couche de consensus de preuve de participation entrante et prise en charge par les clients actuellement en charge d’Eth1. Pour les utilisateurs existants et les développeurs d’applications, cela signifie que l’interaction avec Ethereum restera incroyablement similaire après la fusion.

Frais de transaction augmentés/similaires – Bien qu’il soit impossible de le prévoir, il est tout à fait possible que les frais de transaction augmentent initialement ou restent les mêmes après la fusion. Une fois qu’Ethereum se débarrasse du récit selon lequel il consomme plus d’énergie qu’un pays de taille moyenne, de nouveaux utilisateurs et entités peuvent se joindre à nous pour utiliser la technologie et augmenter la demande actuelle d’espace de blocs. Cependant, les mises à niveau imminentes (telles que le sharding, les cumuls et les améliorations des données d’appel) du réseau après la fusion se concentreront sur l’augmentation de l’évolutivité sans sacrifier la décentralisation.

Une voie vers la décentralisation et l’évolutivité – L’exécution d’un validateur sur la chaîne Beacon nécessite 32 ETH, un investissement initial de plus de 120 000 $ aux prix actuels. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une faible barrière à l’entrée, cela supprime tout de même l’économie d’échelle qui existe dans les chaînes de preuve de travail minières. En remplaçant la puissance de hachage par le caractère aléatoire/statistiques et en maintenant une taille de bloc faible, Ethereum permet à tout utilisateur disposant d’un matériel moyen d’exécuter de manière rentable un validateur Ethereum. De plus, dans le cadre d’une preuve de participation, le réseau Ethereum aura la capacité de mettre en œuvre le sharding et d’autres mises à niveau axées sur l’évolutivité qui réduiront les coûts de transaction à terme.