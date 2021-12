XRP commence une courte compression en tant que piège à traders pour ramener Ripple à 1 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix XRP développe un piège à traders efficace.

Les vendeurs à découvert et les mains faibles ressentiront des douleurs importantes lors des rallyes du XRP.

Le modèle de point et de chiffre extrêmement haussier présente une configuration de récompense/risque de 6:1.

Le prix du XRP a connu des ventes importantes au cours des six derniers jours de bourse. Les vendeurs ont rapidement vendu Ripple après avoir atteint le niveau de 1 $, faisant baisser le XRP jusqu’à 20%. Cependant, l’action baissière des prix s’est transformée en une puissante opportunité d’achat.

Le prix XRP va se rallier de plus de 30 % à la zone de valeur de 1 $

Le prix XRP teste actuellement la cassure de l’encolure à partir d’un modèle précédent de tête et d’épaules sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,01 $/3 cases. Le modèle Point and Figure qui s’est développé est un modèle Spike. Le Spike Pattern est une stratégie d’inversion agressive avec une entrée immédiatement sur l’inversion à 3 cases de la colonne O actuelle.

La configuration commerciale théorique pour le prix XRP est un ordre stop d’achat à 0,86 $, un stop loss à 4 cases à 0,82 $ et un objectif de profit à 1,10 $. Cette configuration commerciale représente une récompense de 6:1 pour le risque. De plus, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite après l’entrée.

L’ordre stop d’achat est à 0,86 $ au moment de la publication, mais la colonne O actuelle pourrait baisser. Si cela se produit, alors l’entrée et le stop loss se déplacent vers le bas. Par exemple, si le prix XRP baisse de trois autres Os à 0,79 $, l’ordre stop d’achat passera à 0,82 $ et le stop loss à 0,79 $. L’objectif de profit reste le même.

XRP/USDT 0,01 $ sur 3 boîtes, point d’inversion et graphique des chiffres

Il n’y a pas de configuration d’invalidation pour la configuration de trading longue théorique. De par leur nature même, les Spike Patterns n’ont pas de bas ou de haut connus jusqu’à ce qu’un renversement se produise. Les traders diligents doivent anticiper un ralentissement de la résistance ou de l’élan lorsque le prix XRP retrace environ 50 % de la colonne O.