Le prix du Polygon trouve un support avec de nouveaux sommets historiques toujours en vue pour 2021 | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC s’est replié après avoir atteint de nouveaux sommets historiques à 3,00 $.

Le fondu a trouvé un support au niveau de résistance mensuel R2 et un support historique.

Attendez-vous à ce que les traders sautent sur ce repli pour arracher d’autres nouveaux sommets historiques.

Le prix du Polygon (MATIC) avait atteint 3,00 $ lundi, mais a depuis lors été en retrait, sous la pression des prises de bénéfices alors que les investisseurs ont profité du rallye depuis le 14 décembre. Le prix du MATIC a rapidement trouvé un support autour de 2,50 $ et 2,48 $, avec deux supports techniques niveaux offrant une entrée aux traders pour entrer à nouveau pour un éventuel nouveau test et une rupture de nouveaux sommets historiques. Avec l’indice de force relative (RSI) revenu à des niveaux modérés, les traders ont beaucoup de place pour plus de hausse.

MATIC pourrait atteindre de nouveaux sommets historiques pour 2021

Le prix MATIC voit les traders essayer de maintenir ces sommets historiques à portée de main alors que l’action des prix s’estompe pour une deuxième journée consécutive après avoir atteint 3,00 $ à la hausse. La décoloration n’est pas une surprise car les crypto-monnaies mondiales sont en retrait depuis hier et le RSI a déjà touché deux fois la frontière avec le surachat. Les investisseurs ont attendu un autre niveau d’entrée avant de viser à nouveau ces sommets historiques.

L’entrée pour les traders s’élève à 2,50 $ car le RSI est revenu à des niveaux plus modérés, et le niveau des prix voit le support du niveau de résistance mensuel R2 qui devrait servir de support et juste en dessous du support technique S2 à 2,48 $ tient toujours : ce deux éléments devrait compter pour une certaine reprise du volume d’achat car l’offre est relativement mince et illiquide. Cela pourrait se traduire par un renversement rapide et saccadé, étiré en un nouveau test et dépassant les 3,00 $, atteignant de nouveaux sommets historiques.

Graphique journalier MATIC/USD

Bien que l’histoire de MATIC semble haussière, des nuages ​​​​plus sombres se forment avec des vents contraires provenant des marchés boursiers mondiaux qui ont du mal à maintenir leurs bénéfices alors que de plus en plus d’investisseurs retirent leurs fonds pour rester en dehors des marchés pendant la saison des vacances. Cela pourrait entraîner une nouvelle correction pour MATIC vers le R1 mensuel à 2,15 $. Au cas où ce niveau ne se maintiendrait pas, à 2,00 $, les traders ont la moyenne mobile simple de 55 jours, la ligne de tendance ascendante orange et l’effet psychologique d’un chiffre significatif de 2,00 $ qui devrait créer un demi-tour dans l’action des prix Matic.