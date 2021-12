Le chef de SEBI met en garde les fonds communs de placement indiens sur l’investissement dans des offres de crypto-monnaie | Cryptomonnaie

Alors que l’environnement réglementaire des crypto-monnaies en Inde est actuellement trouble, le pays a déjà connu une augmentation exponentielle de la popularité des crypto-monnaies.

Le président du Securities and Exchange Board of India (SEBI), Ajay Tyagi, a exhorté les fonds communs de placement à éviter d’investir dans des actifs liés à la crypto-monnaie alors que le gouvernement envisage de nouvelles règles sur la crypto-monnaie. S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, Tyagi a conseillé aux entreprises de s’abstenir d’investir dans des fonds liés aux actifs crypto jusqu’à ce que la politique et le cadre réglementaire soient clarifiés.

« Ceux qui ont investi dans des fonds communs de placement, – dans des sociétés liées aux actifs crypto ou à des entreprises étrangères par le biais de fonds de fonds (FOF) – je pense que tant que nous n’aurons pas clarifié sa politique (de cryptomonnaie), les entreprises ne devraient pas faire de tels investissements », a déclaré le président du SEBI.

Alors que l’environnement réglementaire de la crypto-monnaie en Inde est actuellement trouble, le pays a déjà connu une augmentation exponentielle de sa popularité. Il n’est pas non plus clair si les investissements crypto s’accompagnent d’obligations fiscales dans le pays.

Les remarques de Tyagi font suite au récent événement impliquant une société de gestion d’actifs (AMC), Invesco Mutual Fund. Malgré l’approbation de Sebi, il a retardé son fonds blockchain le mois dernier en raison de l’incertitude législative.

Il y a eu des discussions sur la crypto-monnaie en cours de discussion au Parlement lors de la session d’hiver récemment. Les pourparlers ont pris un nouvel élan à la suite d’une réunion du comité parlementaire permanent sur les finances avec les parties prenantes de la crypto-monnaie afin d’identifier les opportunités et les défis possibles qui pourraient survenir en matière de financement et d’investissement en crypto.

Le gouvernement indien avait officiellement prévu de présenter le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, pour débat au parlement lors de sa session d’hiver en cours. Le projet de loi, cependant, ne figure pas parmi les projets de loi que la chambre basse de l’Inde examinera à la fin de la session d’hiver.

Pendant ce temps, le Premier ministre indien Modi s’est de plus en plus prononcé sur les crypto-monnaies en 2021. Lors du récent dialogue de Sydney, Modi a exhorté les nations démocratiques à collaborer afin de tirer le meilleur parti des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Il a également mis en garde contre leur utilisation malveillante.