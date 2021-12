Passez aux énergies renouvelables pour que la crypto soit acceptée comme monnaie légale – BNY Mellon | Cryptomonnaie

Bitcoin a une empreinte carbone notoirement élevée. De l’avis des stratèges de BNY Mellon, les réglementations visant à rationaliser l’extraction de crypto-monnaie conduiront finalement à l’utilisation d’énergies renouvelables, rapprochant ainsi la crypto d’être acceptée comme monnaie légale.

Comment rendre la crypto-monnaie plus durable

« La nécessité d’intégrer le bitcoin devrait également accélérer la recherche sur la réduction du coût du stockage des énergies renouvelables. De plus, les mesures provisoires prises par les gouvernements pour transformer le bitcoin en monnaie légale pourraient potentiellement conduire à des politiques bien réfléchies pour l’extraction de crypto-monnaies et pénaliser les violations des normes environnementales.

« Le bitcoin, comme les autres crypto-monnaies, évolue et mettra quelques années à mûrir. Il se rapprochera de plus en plus d’être respectueux de l’environnement. La technologie finira par atteindre un équilibre, conduisant à une acceptation plus large et obligeant les régulateurs à l’intégrer aux systèmes monétaires existants. Nous pourrions être à quelques étapes réglementaires de l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables pour la crypto-monnaie. »

«La réalité du terrain est également en faveur de rendre la crypto-monnaie juridiquement acceptable. C’est déjà une solution bon marché pour les transactions transfrontalières et certaines banques centrales ouvrent la voie, permettant aux échanges crypto de fonctionner comme des « sociétés de transfert et de transfert ».