Fantom monte en flèche alors que les investisseurs recherchent le pari de la prochaine couche | Cryptomonnaie

Les jetons de la blockchain Fantom (FTM) de couche 1 ont été parmi les rares gagnants positifs dans les crypto-monnaies à grande capitalisation mercredi au milieu d’une baisse du marché au sens large.

Les prix du FTM ont progressé de 9 % au cours des dernières 24 heures alors même que le bitcoin, l’éther et d’autres ont baissé jusqu’à 7 %, selon les données de l’outil d’analyse Messari. Les jetons Fantom ont rebondi du niveau de 2 $ mardi matin pour gagner 30 cents mercredi.

Les blockchains de couche 1 font référence à des plates-formes de blockchain individuelles telles que Ethereum ou Avalanche. Les réseaux de couche 2 sont construits sur l’une des blockchains de couche 1.

Les prix ont augmenté de près de 77% au cours des deux dernières semaines, selon les données de CoinGecko. La montée en flèche fait suite à l’intérêt croissant pour les blockchains de couche 1 présentées comme des alternatives Ethereum. Ethereum a été critiqué pour la lenteur des transactions et les frais pouvant atteindre 100 $ pendant les périodes de pointe, ce qui en fait un réseau inutilisable pour l’utilisateur moyen quotidien.

Cela a conduit à un intérêt accru pour les alternatives telles que Avalanche et Fantom. Cela a stimulé des gains dans les prix de leurs jetons natifs et dans le montant de la valeur verrouillée sur les applications de finance décentralisée (DeFi). Les produits DeFi s’appuient sur des contrats intelligents plutôt que sur des tiers pour offrir des services financiers aux utilisateurs.

Les applications DeFi sur Fantom ont verrouillé plus de 5,6 milliards de dollars mercredi matin, selon les données de l’outil d’analyse DeFi Llama. Près de 1,2 milliard de dollars ont été ajoutés depuis la semaine dernière. Le sommet historique de 6,15 milliards de dollars a été atteint en novembre.

Le routeur cross-chain Multichain est l’application de prêt DeFi sur Fantom, bloquant une valeur de plus de 2,48 milliards de dollars. La plate-forme algorithmique stablecoin Tomb Finance et l’échange décentralisé SpookySwap sont les prochains sur la liste avec un peu plus d’un milliard de dollars chacun en valeur verrouillée.

Le passage de mercredi à FTM fait suite aux gains pour les jetons des autres blockchains de la couche 1. Un panier de trois principaux concurrents d’Ethereum, Solana, Terra et Avalanche – surnommé le commerce SoLunAvax – a gagné 400% depuis mai. Certains fonds de premier plan, tels que Three Arrows Capital, basé à Singapour, ont même réduit leurs investissements dans l’écosystème Ethereum pour alimenter des paris plus importants sur des produits basés sur Avalanche.