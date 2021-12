Le géant européen des télécommunications Deutsche s’associe à Polkadot et obtient des jetons DOT | Cryptomonnaie

T-Systems MMS, filiale de Deutsche Telekom, a participé à la sécurité et à la maintenance du réseau Polkadot.

T-Systems a acquis des jetons Polkadot dans le cadre du partenariat entre le géant allemand des télécoms et la blockchain décentralisée.

Les analystes ont prédit une cassure haussière du prix de Polkadot, en attendant les premier et deuxième tests de support.

Un fournisseur de services international, T-Systems de Deutsche Telekom, a annoncé son partenariat avec Polkadot. Le réseau Polkadot prend en charge l’interopérabilité entre les blockchains décentralisées.

Le prix de Polkadot est prêt pour la reprise après le récent crash

Développé par le projet Parity, le réseau Polkadot a conclu un partenariat avec T-Systems MultiMedia Solutions (MMS). Le géant allemand des télécoms Deutsche Telekom a donc acquis des jetons Polkadot.

L’annonce ne révèle pas la quantité de jetons Polkadot acquis par le géant des télécoms. T-Systems MMS est désormais un validateur Polkadot, prenant en charge l’échange sécurisé de messages entre des blockchains indépendantes.

Le géant des télécoms prône l’indépendance et la décentralisation ; par conséquent, il reste résilient dans le réseau blockchain.

Le Dr Andreas Dittrich, responsable du Blockchain Solutions Center chez T-Systems, a déclaré :

Polkadot est un réseau multi-chaînes hétérogène permettant à diverses chaînes de blocs de caractéristiques différentes d’effectuer une communication arbitraire et inter-chaînes sous une sécurité partagée. Nous croyons pleinement en cette vision future d’un monde connecté.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Polkadot et identifié deux tests de la zone de support. @tedtalksmacro, un analyste et investisseur crypto, envisage une cassure haussière à Polkadot. L’analyste estime que le prix Polkadot pourrait récupérer de la baisse des prix et faire un retour.

Le « premier test » d’une zone de support voit souvent une réaction haussière, mais ne donne pas suite C’est le « deuxième test » que vous devriez surveiller pour un suivi haussier, une fois qu’il a balayé le plus bas du « premier test » pic.twitter.com/id3DHP7PTW – tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 29 décembre 2021

@ Hayess5178, un analyste crypto pseudonyme, a prédit une reprise du prix de Polkadot, comme en témoigne la dernière baisse.

Les analystes de Netcost-Security pensent que Polkadot pourrait présenter une opportunité d’achat avant que le prix n’atteigne 30 $.