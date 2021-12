La grande majorité des adultes américains ont entendu au moins un peu sur les crypto-monnaies – BNY Mellon | Cryptomonnaie

En Amérique, la grande majorité des adultes ont au moins entendu parler des crypto-monnaies. Cependant, il existe des disparités en matière de genre ; les hommes sont environ deux fois plus susceptibles que les femmes de déclarer avoir déjà utilisé une crypto-monnaie (22 % contre 10 %). Les économistes de BNY Mellon expliquent ces données démographiques et leurs tendances envers les crypto-monnaies.

Combien d’Américains ont échangé des crypto-monnaies

« Dans l’ensemble, 86 % des Américains disent avoir entendu au moins un peu sur les crypto-monnaies, dont 24 % qui disent en avoir beaucoup entendu parler, selon l’enquête auprès d’adultes américains, menée du 13 au 19 septembre 2021. Quelque 13 % disent qu’ils n’ont rien entendu du tout.

«Environ trois Américains sur dix âgés de 18 à 29 ans (31%) déclarent avoir déjà investi, échangé ou utilisé une crypto-monnaie telle que Bitcoin ou Ether, par rapport à de plus petites proportions d’adultes dans les groupes plus âgés. Les hommes sont environ deux fois plus susceptibles que les femmes de dire qu’ils ont déjà utilisé une crypto-monnaie (22 % contre 10 %).

« Les adultes asiatiques, noirs et hispaniques sont plus susceptibles que les adultes blancs de dire qu’ils ont déjà investi, échangé ou utilisé une crypto-monnaie. Il n’y a pas de différences statistiquement significatives selon le revenu du ménage.