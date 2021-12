Le marché est-il prêt à monter sur les derniers jours de l’année ? | Cryptomonnaie

Les traders pourraient avoir fixé certaines positions alors que le marché est devenu rouge mardi.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Hier matin, les acheteurs ont tenté de poursuivre la reprise. Au cours de la journée, ils ont réussi à tester le niveau de 52 000 $ ; cependant, ils n’ont pas réussi à se casser et à se fixer au-dessus.

Graphique BTC/USD par TradingView

Dans la soirée, un repli a commencé, à la suite duquel la paire est tombée sous la barre psychologique de 50 000 $.

Aujourd’hui, la baisse peut se poursuivre jusqu’à la ligne de l’indicateur POC, et si elle n’arrête pas le recul, le prix peut atteindre le niveau de 47 745 $.

Bitcoin se négocie à 49 174 $ au moment de la publication.

DOGE/USD

DOGE a suivi la baisse du Bitcoin (BTC), en baisse de 5,16%.

Graphique DOGE/USD par TradingView

La baisse actuelle n’a pas beaucoup affecté DOGE du point de vue technique. La pièce meme se négocie toujours dans un large canal entre le niveau de support orange à 0,1310 $ et la résistance à 0,2204 $.

Les échanges latéraux sont également confirmés par le faible volume des échanges, ce qui signifie que ni les traders ni les traders ne dominent pour le moment. Dans ce cas, il faut faire très attention aux limites du canal.

DOGE se négocie à 0,1802 $ au moment de la publication.

SHIB/USD

SHIB a perdu moins que DOGE avec une variation de prix de -3,69% au cours des dernières 24 heures.

Graphique SHIB/USD par TradingView

SHIB se négocie autour de la zone la plus liquide autour de 0,00003624 $. Actuellement, on ne sait pas dans quelle direction la pièce est sur le point d’aller car elle est située au milieu du canal. Cependant, si les vendeurs maintiennent la pression et brisent le niveau de support à 0,00002952 $, il y a de fortes chances de voir une baisse à 0,00002010 $.

SHIB se négocie à 0,00003624 $ au moment de la publication.

FLOKI/USD

FLOKI n’échappe pas à la règle puisque son taux a également baissé depuis hier.

Graphique FLOKI/USD par vue de trading

FLOKI semble baissier sur le graphique journalier alors que le prix revient au niveau de support à 0,0001150 $ après sa fausse cassure. Si les acheteurs ne peuvent pas prendre l’initiative, la baisse pourrait se poursuivre jusqu’à 0,0009675 $. Un tel scénario est pertinent jusqu’à la fin de la semaine en cours.

FLOKI se négocie à 0,000011940 $ au moment de la publication.