Elliott Wave View : Ethereum (ETH/USD) cherche à faire une double correction [Video] | Cryptomonnaie

La vue des vagues d’Elliott dans Ethereum (ETHUSD) suggère que la baisse par rapport au plus haut du 10 novembre 2021 se déroule sous la forme d’une structure à double trois vagues d’Elliott. En baisse par rapport au plus haut du 10 novembre, la vague (W) s’est terminée à 3470,02 et le rallye de la vague (X) s’est terminé à 4493,59. La vague (Y) inférieure est en cours avec une subdivision interne sous la forme d’une structure en zigzag d’Elliott Wave. En aval de la vague (X), la vague A s’est terminée à 3640,60 avec l’intérieur d’une diagonale. La vague ((i)) de A s’est terminée à 3833,66 et le rallye de la vague ((ii)) s’est terminé à 4177,62. La crypto-monnaie s’étend ensuite à la baisse dans la vague ((iii)) vers 3669,48 et le rallye dans la vague ((iv)) s’est terminé à 3900,94. La vague inférieure de la jambe finale ((v)) s’est terminée à 3640,60 et cette vague A terminé.

Le rallye de la vague B s’est terminé à 4155 avec une subdivision interne en zigzag. En hausse par rapport à la vague A, la vague ((a)) s’est terminée à 4094,78 et le recul de la vague ((b)) s’est terminé à 3695,19. La vague supérieure de la jambe finale ((c)) s’est terminée à 4155 et cette vague B terminée. La vague C inférieure est actuellement en cours en tant qu’impulsion de 5 vagues. À court terme, attendez-vous à quelques plus bas avant de mettre fin à la vague ((i)) de C. Ensuite, Ethereum devrait se rallier à la vague ((ii)) pour corriger la baisse du plus haut de la vague B du 23 décembre avant que la baisse ne reprenne. Dans la mesure où le pivot à 4493,59 reste intact, attendez-vous à ce que la crypto-monnaie continue de s’étendre à la baisse. La cible potentielle inférieure est de 100 % à 161,8 % d’extension de Fibonacci par rapport au plus haut du 10 novembre 2021 qui se situe à 2234 – 3098.

Ethereum 90 Minutes Elliott Wave Graphique

ETHUSD Elliott Wave Vidéo