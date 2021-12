L’ASIC révèle comment il a infiltré les groupes Telegram de crypto ‘pompe et vidage’ | Cryptomonnaie

Le chien de garde financier australien a révélé les détails de la façon dont il a abattu les commerçants ASX soupçonnés de participer à un programme coordonné de pompage et de vidage de Telegram.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a révélé les détails de la façon dont elle a supprimé les groupes Telegram de crypto « pompage et vidage » en octobre.

Un système de pompage et de vidage implique généralement l’utilisation des médias sociaux pour coordonner les utilisateurs afin d’acheter de grandes quantités d’un jeton légèrement échangé pour gonfler artificiellement son prix. Ils encaissent ensuite des gains massifs après que d’autres investisseurs, qui ne participent pas au programme, FOMO se lancent dans une transaction dynamique.

Les nouveaux documents révèlent que l’ASIC a pris conseil auprès de l’universitaire en finance et chercheur en cryptomonnaie, Talis Putnins depuis début octobre.

Une présentation de 38 diapositives de Putnins aux enquêteurs de l’ASIC a révélé que les programmes de pompage et de vidage sont cycliques, avec un pic en 2018 et à nouveau en 2021. La présentation a déclaré qu’ils ont tendance à « être en corrélation avec le sentiment général du marché et les prix ».

Les systèmes de pompage et de vidage sont cycliques, parlant en 2018 et à nouveau en 2021. Source : présentation à l’ASIC par le professeur Talis Putnins

Selon la présentation, un certain nombre de facteurs ont changé entre 2018 et le moment de la publication, en octobre 2021. Sur une période de six mois en 2018, Putnins a documenté plus de 355 cas de manipulation du marché de la cryptomonnaie.

Il a fait référence à « l’intention transparente de pomper » des régimes et à l’absence de « véritable tentative de relancer l’élan ». Les schémas sont « complètement à l’air libre pour que tout le monde puisse les voir », a noté la présentation.

La présentation a détaillé le groupe Telegram « Crypto Binance Trading | Signals & Pumps » Pompe du 19 septembre du système algorithmique fractionnaire de pièces stables, Frax Share (FXS), qui a enregistré un volume considérable de 90 % sur un volume de 65 millions de dollars en moins d’une minute.

Le résultat de la pompe Sept FXS a été une augmentation de prix de 90 % en moins d’une minute. Source : présentation à l’ASIC par le professeur Talis Putnins

« Avec nos volumes moyens de 40 à 80 millions de dollars par pompe et des pics atteignant jusqu’à 450%, nous sommes prêts à annoncer notre prochaine grande pompe », a déclaré une annonce du 13 septembre au sein du groupe.

Notre objectif principal pour cette pompe sera de nous assurer que chaque membre de notre groupe réalise un profit énorme. Nous essaierons également d’atteindre plus de 100 millions de $ de volume dans les premières minutes avec un % de gain très élevé.

Qu’y a-t-il derrière les schémas de pompage et de vidage ?

La présentation a cité un manque perçu de risque juridique, l’anonymat dans les forums et le cryptage comme raisons potentielles pour les groupes, ajoutant qu’il y a une « perception que la crypto n’est pas réglementée donc les pompes sont légales ».

Les nouvelles informations ont été révélées dans des documents auxquels le journal australien a pu accéder grâce à une demande d’accès à l’information. L’Australien a publié les nouvelles informations le 28 décembre.

L’année dernière, Putnins a co-écrit un article intitulé « Un nouveau loup en ville ? Manipulation de pompage et de vidage sur les marchés des crypto-monnaies.

Le rapport a conclu que la pompe et les décharges crypto ont créé « des distorsions de prix extrêmes de 65% en moyenne, des volumes de transactions anormaux de plusieurs millions de dollars et des transferts de richesse importants entre les participants ».

Le 15 octobre, Cointelegraph a rapporté que l’ASIC avait enquêté sur des stratagèmes sur les marchés crypto et traditionnels exploités via des canaux sociaux tels que Twitter, Telegram et le forum de discussion sur les actions australiennes, HotCopper.

À l’époque, un compte Telegram nommé « ASIC » a publié un message sur le chat « ASX Pump Organisation » avertissant ses 300 membres que le chien de garde « surveillait cette plate-forme » et que ses membres faisaient l’objet d’une enquête.

« Le pompage coordonné d’actions à des fins lucratives peut être illégal. Nous pouvons voir tous les métiers et avoir accès aux identités des commerçants. […] Vous courez le risque d’avoir un casier judiciaire, y compris des amendes de plus d’un million de dollars et des peines de prison. »

Capture d’écran d’une annonce dans le chat ASX Pump Organization Telegram d’ASIC. Source : présentation à l’ASIC par le professeur Talis Putnins

Un porte-parole de l’ASIC a déclaré à Cointelegraph à l’époque: «Même lorsque l’activité concerne des crypto-monnaies / des produits qui peuvent ne pas être des produits financiers en vertu de la Corporations Act, la pratique de pompage et de vidage est préoccupante car elle peut entraîner des pertes pour les investisseurs et créer des volatilité des prix.