First Mover Asia: Bitcoin chute à moins de 48 000 $ avant l’expiration des options de 6 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Un total de 129 800 contrats d’options d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars doivent expirer vendredi ; le prix de l’éther s’effondre.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché: Bitcoin chute en dessous de 48 000 $, à l’approche de l’expiration des options de décembre

Prise du technicien (NDLR) : Prise du technicien prend une pause pour les vacances. À sa place, First Mover Asia publie l’interview du journaliste de CoinDesk, Sanadali Handagama, avec la membre du Parlement européen Eva Kaili. La discussion a porté sur MiCA, la frénésie réglementaire actuelle sur les pièces stables, le Web 3 et bien sûr, le Diem de Facebook.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 47 701 $ -6,2%

Éther (ETH) : 3 813 $ -5,7%

Marchés

S&P 500 : 4 786 $ -0,1 %

DJIA : 36 398 +0,2 %

Nasdaq : 15 781 $ -0,5 %

Or : 1807 $ -0,2%

Le marché bouge

Bitcoin, la plus ancienne crypto-monnaie, a chuté de plus de 6% à moins de 48 000 $ au cours de la journée de négociation aux États-Unis mardi, malgré la poursuite des activités modérées du marché au comptant.

Alors que le volume des transactions au comptant de bitcoin est resté pratiquement inchangé par rapport à il y a un jour, la turbulence des prix est survenue alors que le marché se dirigeait vers l’expiration mensuelle des options.

Un total de 129 800 contrats d’options d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars devraient expirer vendredi, selon les données fournies par Skew. Comme CoinDesk l’a signalé précédemment, les données montrent que le bitcoin a tendance à se déplacer vers le point de « douleur maximale » avant l’expiration et voit un mouvement directionnel solide dans les jours suivant le règlement.

Crédit : biais

Cette tendance de mouvement des prix provient généralement des manipulations du marché au comptant par les vendeurs d’options (principalement des commerçants institutionnels) pour rapprocher le prix au comptant du prix d’exercice auquel le plus grand nombre de contrats d’options ouverts expirent sans valeur. Cela crée des pertes maximales – ce que l’on appelle la douleur maximale – pour les acheteurs d’options. Le point douloureux maximum pour l’expiration de l’option de vendredi est de 48 000 $, selon la société de services financiers crypto basée aux îles Caïmans Blofin.

Questions et réponses – Eva Kaili

Le point de vue de Bruxelles : comment l’UE prévoit de réglementer la crypto : Eva Kaili, membre du Parlement européen, a déclaré que l’annonce de la Balance de Facebook en 2019 avait incité les législateurs à agir sur les actifs numériques. (Par la journaliste de CoinDesk Sandali Handagama)

L’Union européenne (UE) veut réguler le secteur des actifs numériques ; un certain nombre d’initiatives à l’échelle du bloc sont déjà en cours. Le plus complet est un « Markets in Crypto-Assets » (MiCA) de 168 pages qui créerait un cadre de licence au niveau de l’UE pour les émetteurs de crypto et les fournisseurs de services.

Mais les réglementations crypto ne sont qu’une partie d’une stratégie de gouvernance Web 3.0 plus large pour l’union politique et économique de 27 nations.

Cette fonctionnalité fait partie de la « Policy Week » de CoinDesk, un forum pour discuter de la façon dont les régulateurs comptent avec la crypto (et vice versa).

Selon Eva Kaili, membre du Parlement européen, les nouvelles propositions pour les actifs numériques, les données et l’intelligence artificielle (IA) ont toutes été inspirées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de 2016, qui visait à renforcer le contrôle des consommateurs sur la façon dont leurs données sont utilisées par des entreprises autorisées à opérer dans l’UE.

Pour les actifs numériques en particulier, le catalyseur a été le projet de Facebook en 2019 de créer son propre stablecoin, libra (maintenant diem), un jeton numérique adossé à un panier de devises et d’actifs, a déclaré Kaili. Elle a ajouté que la clarté réglementaire pour la finance numérique est essentielle pour favoriser l’innovation et protéger la liberté et la souveraineté des citoyens contre l’exploitation par les Big Tech.

Kaili est un homme politique grec, membre de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen ; elle a été élue en 2014. Kaili a plaidé pour des réglementations favorables à l’innovation pour les applications de technologie de grand livre distribué (DLT) et la finance décentralisée (DeFi).

CoinDesk a eu l’occasion de parler à Kaili de son point de vue sur MiCA, la frénésie réglementaire actuelle sur les pièces stables, le Web 3.0 et, bien sûr, le Diem de Facebook.

Ce qui suit a été légèrement modifié par souci de concision et de clarté.

Le premier cadre est « Markets in Crypto-Assets, ou MiCA. Cela fait partie de la stratégie de finance numérique de l’UE et essaie de traiter de manière holistique l’écosystème de la cryptomonnaie pour établir des exigences de licence claires et nouvelles pouvant être passeportées. Et cela signifie que nous essayions d’ouvrir la voie [by] initier une réponse réglementaire solide, comme nous l’avons fait avec le RGPD.

MiCA permettra aux entreprises d’opérer dans toute l’UE et fixera également des normes de protection des consommateurs plus strictes. Il définit également des règles pour l’émission d’actifs numériques et les offres publiques, et comporte des exigences spécifiques relatives aux pièces stables. Il définit également des exigences supplémentaires pour les grandes pièces stables d’importance systémique. MiCA passe à ses premières lectures [in the parliament], il a donc du chemin à parcourir. Il n’y a pas encore eu de consultations entre le Parlement européen et le Conseil.

Ensuite, vous avez le régime pilote des infrastructures de marché basé sur le DLT. je suis rapporteur [the person who gives reports] sur celui-là. Je dirais que ce n’est pas seulement un projet ambitieux mais aussi un projet bac à sable très attendu. C’est assez unique pour l’UE car il vise à tester de nouveaux modèles commerciaux déployant le DLT dans l’infrastructure financière de l’UE, et les dispositions se traduiront par un énorme environnement de test qui fonctionnera de manière uniforme dans toute l’UE, tout comme ce que MiCA essaie de faire pour les actifs crypto. Cela offrirait des résultats de test concrets, et cela alimenterait ensuite l’élaboration des politiques et l’adaptation réglementaire futures. Ainsi, lorsque vous sortez du bac à sable, vous participez à la création du cadre réglementaire à suivre. Il est passé par les premières lectures du Conseil de l’UE et du Parlement, et il semble que ces négociations se déroulent sans encombre.

CoinDesk : De nombreux régulateurs de l’UE se montrent préoccupés par les pièces stables, et MiCA se concentre considérablement sur la réglementation des pièces stables en particulier. Pourquoi donc?

Kaili : En 2019, les discussions autour du stablecoin de Facebook, libra, désormais appelé diem, nous ont conduits à accélérer les initiatives législatives et à explorer ce qui pourrait arriver si nous avions des devises mondiales provenant non seulement des banques centrales mais aussi d’acteurs privés. Certaines pièces stables pourraient fonctionner au niveau mondial et avoir une portée mondiale. Ce sont ce que l’UE appelle des jetons de monnaie électronique importants. Ils sont traités par MiCA car ils pourraient en effet soulever des inquiétudes concernant la politique monétaire, la stabilité et la souveraineté de l’UE. Mais ce n’est pas seulement une préoccupation de l’UE.

Étant donné que plusieurs pays explorent maintenant les monnaies numériques des banques centrales, dont la Chine et la Russie, je dirais que les pièces stables mondiales peuvent avoir des effets sans précédent sur toutes les économies en raison de la connectivité du système financier. Et considérez également que pour la première fois depuis plus d’un siècle, la suprématie du dollar américain est remise en question. L’essor des crypto-monnaies et des pièces stables peut nous obliger à repenser ce qu’est une monnaie, qui la régule et ce que cela signifie si elle n’est pas contrôlée par le gouvernement national.

Ensuite, nous avons cette dimension politique que nous devons prendre en considération. Même si nous ne voulons pas l’admettre, nous devons avoir des monnaies numériques de banque centrale parce que c’est une question de domination géopolitique. Cela peut également devenir une question de souveraineté monétaire, en particulier lorsque vous n’avez pas de pays aux vues similaires qui déploient des plateformes et des marchés similaires.

Kaili : Les initiatives réglementaires à venir visent à apporter une sécurité juridique et à tester ces nouvelles technologies en collaboration avec les acteurs et parties prenantes traditionnels. On espère qu’il sera terminé d’ici la fin de 2022.