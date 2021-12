Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: les cryptos ont du mal à conserver leurs gains de vacances | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin développe un puissant modèle de continuation haussier.

Le prix d’Ethereum a du mal à rester au-dessus de 4 000 $.

XRP lutte contre la zone de valeur de 1,00 $.

L’action des prix Bitcoin forme un drapeau haussier sur son graphique Point and Figure, indiquant un retour à la zone de valeur de 60 000 $. Le prix de l’Ethereum fait face à un rejet constant contre les niveaux de résistance clés d’Ichimoku, empêchant toute clôture au-dessus de la zone de valeur de 4 000 $. Le prix du XRP continue de rencontrer des difficultés à se maintenir au-dessus de deux niveaux clés d’Ichimoku.

Le prix du Bitcoin devrait augmenter de 25%

L’action des prix du Bitcoin est entrée dans une certaine consolidation sur son graphique à points et à chiffres d’inversion de 500 $ / 3 cases. En conséquence, un drapeau haussier s’est maintenant développé avec une configuration qui pourrait déclencher un mouvement de rupture important au-dessus d’un triple sommet.

Une entrée longue hypothétique pour le prix du Bitcoin avec un ordre stop d’achat à 52 500 $, un stop loss à 50 500 $ et un objectif de profit à 62 500 $. Cette idée commerciale représente une récompense de 5:1 pour le risque. De plus, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite après l’entrée.

BTC/USD 500 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

L’idée longue est invalide si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 48 500 $. Une baisse à 49 500 $ créerait un modèle Bear Trap, tandis qu’une baisse à 49 000 $ créerait un modèle Bearish Fakeout. Ces modèles augmenteraient l’espérance positive après l’entrée à 52 500 $.

Le prix de l’Ethereum ne peut pas contenir 4 000 $, mais la résistance à la baisse peut être limitée

Le prix d’Ethereum a eu du mal à dépasser la valeur de 4 000 $. Les commerçants ont vu Ethereum faire pression contre le pouvoir combiné de Kijun-Sen et Senkou Span B agissant comme résistance depuis le 20 décembre.

Les traders pourraient bientôt faire leur percée, en particulier vers le 30 décembre, date du prochain Kumo Twist. Les Kumo Twists font partie du système Ichimoku Kinko Hyo et représentent les périodes où Future Senkou Span A est passé au-dessus ou en dessous de Future Senkou Span B. Les Kumo Twists peuvent souvent être des dates où se produisent des tournants majeurs sur les marchés.

Le support final sur le graphique Ichimoku quotidien pour Ethereum est le Tenkan-Sen à 3 960 $. Tant que le prix d’Ethereum peut maintenir une clôture au-dessus du Tenkan-Sen d’ici la fin décembre, Ethereum a une forte probabilité de dépasser la fourchette de prix de 4 000 $ et plus.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

Ne pas tenir le Tenkan-Sen comme support verrait Ethereum commencer un mouvement vers le retracement Fibonacci de 161,8% à 3 250 $.

Le prix XRP s’est arrêté par rapport au niveau de prix de 0,97 $ ; les traders attendent une entrée

Le prix XRP a deux niveaux critiques au sein du système Ichimoku Kinko Hyo qui s’avèrent difficiles à franchir pour les traders : le Kijun-Sen et le Tenkan-Sen. L’hebdomadaire Tenkan-Sen et Kijun-Sen partagent le niveau de résistance de 0,97 $. Au cours des quatre dernières semaines, ces deux niveaux d’Ichimoku ont stoppé toute chance de clôture.

Tant que le prix du XRP reste inférieur au Cloud, au Tenkan-Sen et au Kijun-Sen, le XRP est extrêmement baissier. Cependant, le seuil pour se convertir en marché haussier devient de plus en plus facile à atteindre. Une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau de prix de 0,97 $ serait l’événement le plus haussier des huit dernières semaines et déclencherait probablement un mouvement vers la fourchette de prix de 1,70 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire XRP/USD

Alors que les risques à la baisse semblent être importants, de véritables menaces pour toute activité baissière ne se produiraient pas tant que le Chikou Span ne clôturerait pas en dessous des chandeliers. Cela étant dit, un retour à la zone de valeur de 0,70 $ n’est pas hors de question.