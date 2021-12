Le retracement AVAX à 100 $ trouve un support important, Avalanche pourrait rebondir à 125 $ | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a chuté de près de 10 % au cours de la séance de bourse de mardi.

Les niveaux clés d’Ichimoku agissent actuellement comme résistance et support.

Des risques de baisse en dessous des 100 $ existent, mais un retour à 125 $ est plus probable.

L’action des prix AVAX a vu sa série de faux-coups pour décembre, un autre se produisant aujourd’hui. Depuis le 23 décembre, AVAX est lié à l’intérieur du nuage Ichimoku – un comportement qui devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’une évasion claire se produise.

Prix ​​AVAX pour tester 100$ comme support

Le prix AVAX a une zone de support importante près de la zone de valeur de 100 $. 100 $ n’est pas seulement un niveau psychologique crucial, mais il contient le retracement de Fibonacci à 38,2 % (102,81 $), le Kijun-Sen quotidien (101,14 $) et le bas du nuage (Senkou Span B, 99,02 $). Les oscillateurs prennent en charge AVAX en détenant 100 $ comme niveau de support principal.

L’indice de force relative est actuellement juste au-dessus du premier niveau de survente dans un marché haussier (50). Si les acheteurs rejettent fortement les prix plus bas, alors tout crochet pointant dans le RSI indiquerait probablement qu’un fond a été trouvé. De plus, l’oscillateur Optex Bands est juste au-dessus des niveaux de survente extrêmes et avertit que la vente est probablement surfaite dans la zone de valeur actuelle.

Les acheteurs prudents devraient rechercher une condition dans laquelle le prix AVAX est positionné pour une entrée de cassure idéale d’Ichimoku. Cela se produirait lorsque AVAX a une clôture quotidienne au-dessus du Cloud et lorsque le Chikou Span est dans un espace ouvert. La première opportunité d’entrée sur le graphique journalier serait une clôture quotidienne égale ou supérieure à 114 $ à la clôture du chandelier quotidien du 28 ou 29 décembre. Le 30 décembre, ce seuil tombe à une clôture quotidienne égale ou supérieure à 110 $.

Graphique Ichimoku quotidien AVAX/USDT

Cependant, le prix AVAX et d’autres crypto-monnaies impliquées dans le métaverse ou l’espace des jetons de jeu sont à des niveaux extrêmes depuis un certain temps. Une rotation du capital de ces actifs vers d’autres crypto-monnaies qui ont des gains plus substantiels à venir est très probable. Les traders voudront surveiller toute clôture quotidienne en dessous de la zone de valeur de 95 $, car cela pourrait déclencher des mouvements vers la fourchette de prix de 60 $.