Les détenteurs à long terme de Bitcoin restent forts malgré une baisse de 20 000 $ par rapport au sommet du mois dernier | Cryptomonnaie

Les détenteurs à long terme ont légèrement réduit leurs positions en bitcoins ces dernières semaines malgré une forte baisse des prix, selon les données de la société d’analyse Glassnode.

La principale crypto-monnaie par capitalisation boursière n’a pas réussi à franchir le niveau de 52 000 $ lundi et a glissé à 49 300 $ en heures européennes mardi.

Les prix du bitcoin ont chuté de près de 20 000 $ depuis le sommet de plus de 69 000 $ en novembre 2021. Cependant, les analyses montrent que l’offre détenue par les investisseurs n’a chuté qu’à 13,3 millions de BTC contre 13,4 millions de BTC – un changement marginal compte tenu de la baisse massive des prix.

L’absorption du bitcoin par les vendeurs pourrait être haussière.

« Un tel comportement en chaîne est plus généralement observé pendant les marchés baissiers du bitcoin, qui, rétrospectivement, sont en fait de longues périodes de redistribution des pièces des mains les plus faibles à celles qui ont une conviction plus forte et à plus long terme », a expliqué Glassnode dans un bulletin d’information de lundi.

Glassnode catégorise les détenteurs à long terme comme des adresses de portefeuille détenant des bitcoins sur une période supérieure à 155 jours – une période au-delà de laquelle les détenteurs sont statistiquement moins susceptibles de dépenser leurs bitcoins.

La récente réduction des avoirs à long terme ressemble à une erreur d’arrondi par rapport à ce que les investisseurs ont ajouté en 2021. Les données montrent que les détenteurs à long terme ont ajouté 1,8 million de bitcoins à leurs comptes depuis janvier tandis que l’offre à court terme a diminué de 1,4 million de bitcoins dans le même temps. point final.

Certains détenteurs de longue date n’ont pas touché à leur bitcoin depuis plus de cinq ans, avec plus de 23% des 21 millions d’approvisionnement de bitcoin restés intacts au cours de la période, selon d’autres mesures suivies par Glass node.

Pendant ce temps, l’indice de force relative (RSI), un indicateur de graphique des prix, pour le bitcoin a glissé à des niveaux favorables aux heures européennes mardi après avoir atteint des conditions de surachat vendredi dernier. L’outil calcule la dynamique du marché pour les actifs, et un niveau de surachat implique que les prix sont surévalués et peuvent être préparés pour un renversement de tendance ou un recul correctif des prix.

Les lectures RSI pour le bitcoin ont oscillé à 40 mardi après avoir atteint un niveau de surachat de plus de 72 vendredi, lorsque les prix ont atteint 51 000 $. Bitcoin repose à un niveau de support de 49 300 $ au moment de la publication, un niveau qu’il n’a pas réussi à franchir trois fois en décembre 2021.