300 millions de dollars de contrats à terme liquidés quelques heures après le crash du marché de la cryptomonnaie sur Binance et FTX | Cryptomonnaie

Le krach du marché de la cryptomonnaie de lundi a déclenché des liquidations en cascade de contrats à terme sur les bourses de produits dérivés. Les actifs avec la capitalisation boursière la plus élevée ont été les plus durement touchés dans le bain de sang.

Le bain de sang crypto du 27 décembre 2021 a déclenché 300 millions de dollars de liquidations à terme sur la base des données de la plate-forme d’analyse de données sur les produits dérivés Coinglass. Une liquidation est déclenchée lorsqu’il y a une perte de la marge initiale d’un trader dans une position.

Les dérivés de Binance ont connu des liquidations d’une valeur de 119 millions de dollars. Plus de 109 000 positions ont été liquidées alors que le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 52 000 $.

Historiquement, la liquidation massive de contrats à terme est indicative d’un marché baissier de l’actif sous-jacent.

Des contrats à terme sur Bitcoin d’une valeur de 94 millions de dollars ont été liquidés à la suite de la baisse des prix. Sur le total des liquidations, 80 % ont eu lieu dans des positions longues, représentant des commerçants pariant sur une hausse des prix du Bitcoin.

Les contrats à terme liquidés des projets de couche 1 Solana et Terra représentaient 9 millions de dollars.

@lightcrypto, un analyste de crypto-monnaie estime que les échanges avec une forte concentration de commerçants de détail subissent des liquidations en cascade.

@AltcoinSherpa, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, est d’avis que Bitcoin revisite les plus bas à la suite d’événements de liquidation de masse. La récente liquidation des contrats à terme sur Bitcoin pourrait donc être suivie d’une nouvelle baisse du prix de l’actif.

$BTC: Le plan depuis le début a été d’enchérir 43-44k. J’attends toujours un plus bas avant tout nouveau plus bas (et potentiellement aucun nouveau plus bas du tout). Vous voyez d’abord de grosses mèches de liquidation, puis le prix revisite souvent les plus bas. #Bitcoins pic.twitter.com/1gei5ZBzzO

– Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 20 décembre 2021