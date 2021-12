Polkadot est en tête des pertes d’altcoins après le rejet de Bitcoin à 52 000 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de 52 000 $ après avoir brièvement franchi le niveau de résistance lundi, et a glissé en dessous de 49 500 $ aux premières heures européennes mardi, tirant le marché plus large vers le bas.

Les principales pertes parmi les 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont été les jetons DOT de Polkadot, qui ont chuté de 8% en 24 heures après avoir été l’un des principaux gagnants dimanche. D’autres tels que Solana (SOL), Cardano (ADA) et XRP ont enregistré des pertes moyennes de 3,4%, tandis que les pièces Binance (BNB) ont gagné 0,4%.

Un catalyseur pour le mouvement à la hausse des prix du DOT la semaine dernière a été le début du deuxième lot d’enchères para-chaîne sur le réseau Polkadot. Les parachaines sont des blockchains distinctes qui s’exécutent au sommet du réseau principal de Polkadot. Polkadot, cependant, a un nombre limité d’ouvertures disponibles. Pour y accéder, une chaîne para doit remporter une vente aux enchères gérée par la communauté qui utilise le DOT pour voter pour les créneaux, entraînant une demande accrue pour la crypto-monnaie.

Le DOT a bondi à plus de 32 $ lundi, mais les commerçants ont depuis pris des bénéfices et les jetons ont échangé des mains contre 28 $ aux heures asiatiques mardi. Ils sont cependant toujours supérieurs de 20 % à ceux de mardi dernier.

Les prix ont glissé, tombant en dessous de la moyenne mobile de 34 jours – un outil utilisé pour déterminer les tendances du marché à l’aide des prix passés – aux heures asiatiques mardi. Ne pas négocier au-dessus de la moyenne mobile indique que la baisse du DOT par rapport aux sommets de 54 $ en novembre devrait se poursuivre.

Les autres grands perdants parmi les crypto-monnaies à grande capitalisation étaient les jetons du réseau de paiement décentralisé Terra (LUNA) et la solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon (MATIC), avec tous deux une baisse de 7% au cours des dernières 24 heures.

Les jetons des deux ont bondi au cours de la semaine dernière à la suite de catalyseurs favorables : l’activité de la finance décentralisée (DeFi) a augmenté sur Terra alors que les investisseurs en crypto misent sur le réseau en tant que prochain jeu DeFi, tandis que le lancement du principal échange basé sur Ethereum Uniswap sur Polygon a suscité une demande de MATIC augmente.

Rivaux d’Ethereum, les cryptos de jeu tombent

En dehors du top 20, les jetons des blockchains rivales d’Ethereum ont été touchés. Near (NEAR) et Cosmos (ATOM) – qui ont bondi la semaine dernière alors que les traders recherchaient le prochain écosystème qui pourrait reproduire le succès d’Ethereum – ont glissé de 8%, tandis que Fantom (FTM) a chuté de 9% au cours des dernières 24 heures, les données de CoinGecko a montré.

Les crypto-monnaies liées aux jeux étaient un autre secteur perdant. Les jetons Gala (GALA) ont baissé de 7%, tandis que les favoris des fans Axie Infinity (AXS) et The Sandbox (SAND) ont tous deux perdu 4,4% chacun après des augmentations record au cours des derniers mois.