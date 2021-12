La baisse du prix du Bitcoin envoie 20% de l’offre en circulation sous l’eau | Cryptomonnaie

L’offre de détenteurs de bitcoins à court terme a diminué de 1,4 million, les commerçants ayant perdu leurs avoirs sur les bourses.

La récente baisse des prix a poussé plus de 3 millions de BTC, soit 20% de l’offre sous l’eau.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et attendent la confirmation d’une tendance haussière.

Près de 20% de l’offre totale en circulation de Bitcoin est à perte, ce qui équivaut à 3,48 millions de BTC. Malgré la reprise du taux de hachage minier de Bitcoin et un pic d’intérêt ouvert, les analystes attendent la confirmation d’une tendance à la hausse.

Les détenteurs de Bitcoin à court terme ont perdu leurs avoirs lors du récent tirage

Les analystes de la société de renseignement crypto Glassnode ont noté une baisse des avoirs à court terme de Bitcoin.

L’offre de détenteurs à court terme a plongé de 1,4 million en baisse de 25 %. Cela indique un pic de l’offre de Bitcoin vendu sur les bourses.

Historiquement, une baisse de l’offre de détenteurs à court terme est indicative d’une baisse des prix du Bitcoin. De plus, la récente baisse des prix a poussé plus de 3 millions de Bitcoins sous l’eau, ce qui implique que ces actifs ont été achetés à un prix supérieur au niveau actuel.

Alors que le prix du Bitcoin a chuté de son plus haut niveau historique, une grande partie de l’offre a subi des pertes latentes. Des bitcoins ont été dépensés et redistribués, tandis que près de 20 % de l’offre en circulation reste sous l’eau.

De plus, un grand volume de Bitcoin, plus de 2,2 millions, a changé de mains entre 45 000 et 50 000 $ sur la base des données de Glassnode. @LadyofCrypto1, une analyste et commerçante de crypto-monnaie, estime que deux scénarios Bitcoin haussiers pourraient confirmer la formation d’une tendance haussière.

Le prix du bitcoin a un support mineur à 49 400 $, et perdre cela laisse l’actif avec le prochain support à 47 800 $. L’analyste pense que le support se maintiendra et confirmera une tendance haussière.

Deux haussiers $BTC scénarios qui confirmeront la formation d’une tendance haussière.#Bitcoins est sur le support mineur 49.4k. Le soutien mineur est fort face aux traders faibles. C’est le scénario idéal. La perte de 49,4 000 nous laisse avec un support mineur à 47,8 000. Je vais chercher ça pour tenir. pic.twitter.com/Gh9aszkImt – Dame de la crypto (@LadyofCrypto1) 28 décembre 2021

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix du Bitcoin pourrait retester 50 000 $.