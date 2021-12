Les contrats à terme sur crypto enregistrent des pertes de 300 millions de dollars après la chute du marché au comptant | Cryptomonnaie

Une baisse des marchés de la crypto à partir de lundi soir (UTC) a entraîné des liquidations de près de 300 millions de dollars sur plusieurs contrats à terme sur la crypto, ont montré les données de l’outil d’analyse Coinglass. Plus de 109 000 positions de traders ont été liquidées au cours des dernières 24 heures.

Les prix du bitcoin ont dépassé les 52 000 $ lundi avant de chuter jusqu’à 3 000 $ tôt mardi, provoquant plus de 94 millions de dollars de liquidations. Ces chiffres ont été vus pour la dernière fois plus tôt ce mois-ci après que le bitcoin soit tombé à 41 000 $ par rapport à un sommet d’environ 69 000 $ en novembre. Les pertes dues aux liquidations dépassaient alors 435 millions de dollars.

Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme de force la position à effet de levier d’un trader en tant que mécanisme de sécurité en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Ils se produisent principalement dans le commerce à terme, qui ne suit que les prix des actifs, par opposition au commerce au comptant, où les commerçants possèdent les actifs réels.

Près de 80 % des 300 millions de dollars de liquidations ont eu lieu sur des positions longues, c’est-à-dire celles appartenant à des traders pariant sur une hausse des prix. L’échange de crypto Binance a enregistré 119 millions de dollars de liquidations, le plus grand nombre parmi les principaux échanges, tandis que les commerçants sur FTX ont subi 78 millions de dollars de pertes.

Les contrats à terme sur l’éther, la monnaie native d’Ethereum, ont vu plus de 57 millions de dollars de liquidations. Les pertes sur les contrats à terme sur altcoins ont été plus faibles, les traders Solana (SOL) et Terra (LUNA) essuyant des pertes légèrement supérieures à 9 millions de dollars. Les chiffres de liquidation relativement plus faibles pour les altcoins, par rapport au bitcoin, impliquent que les récentes flambées de prix pour SOL et LUNA étaient principalement dues au spot.

L’intérêt ouvert – le nombre total de contrats à terme ou de produits dérivés non réglés – pour le bitcoin a chuté de 0,2% malgré les pertes, ce qui implique que peu d’argent est sorti du marché malgré la baisse.

Les données de Coinglass montrent que 19 milliards de dollars de positions à terme sur le bitcoin restent ouvertes au cours de la dernière semaine de 2021, et 11 milliards de dollars sur les contrats à terme sur éther. Les chiffres sont plusieurs fois supérieurs à ceux des altcoins, seuls les contrats à terme Solana portant un intérêt ouvert de plus d’un milliard de dollars jusqu’en 2022 parmi les cryptos à grande capitalisation.