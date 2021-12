Les hodlers vétérans de Bitcoin vendent toujours des quantités record de BTC malgré des gains de 70% en 2021 | Cryptomonnaie

Les hodlers chevronnés de Bitcoin (BTC) n’ont pratiquement pas dépensé de pièces malgré des sommets historiques de 69 000 $ cette année, selon les données.

Selon la métrique Coin Days Destroyed (CDD) de la société d’analyse en chaîne Glassnode, la proportion de pièces dépensées par les anciens reste proche des plus bas records.

Des mains fortes s’abattent tout au long de 2021

Dans le dernier signe de la conviction de ceux qui investissent et détiennent du Bitcoin sur plusieurs années, CDD reste extrêmement calme.

L’indicateur fait référence à la durée pendant laquelle chaque BTC a été inactif à chaque fois qu’il se déplace. Cela offre une alternative aux simples mesures de volume pour déterminer les tendances du marché. Les pièces plus anciennes sont donc plus « importantes » que les plus jeunes avec une histoire de mouvement actif.

« Malgré une hausse au cours des derniers mois, la valeur actuelle se situe toujours autour de creux historiques », a résumé le compte Twitter UTXO Management à côté d’une empreinte du graphique.

Graphique annoté des jours de pièces détruites (CDD). Source : UTXO Management/Twitter

Les données mettent en évidence que depuis un pic dans les ventes d’anciennes mains après que BTC/USD a franchi les sommets historiques de 2017 de 20 000 $ l’année dernière, les mains fortes sont restées fermes.

Même la course à près de 70 000 $ n’a pas réussi à briser la tendance de manière significative, et la vente semble toujours provenir de nouveaux entrants sur le marché.

Les acheteurs d’été sont les vendeurs d’hiver

Une autre mesure, les HODL Waves d’Unchained Capital, le confirme : les pièces achetées il y a entre trois et six mois représentent désormais la plus forte baisse de l’offre globale.

Cela implique que les vendeurs ont acquis leur BTC entre juin et septembre de cette année, période au cours de laquelle BTC/USD a chuté à 30 000 $.

Graphique Bitcoin HODL Waves. Source : Capital déchaîné

Comme Cointelegraph l’a signalé, des distinctions claires entre les différents groupes de détenteurs ont longtemps été sous le microscope.

Même ceux qui sont entrés sur le marché à 20 000 $ doublent, car BTC/USD devrait terminer 2021 environ 20 000 $ de plus qu’au début du mois de janvier.

Pendant ce temps, l’analyste principal d’UTXO Management, Dylan LeClair, a noté la semaine dernière que dans l’ensemble, les hodlers renforcent leurs positions ce mois-ci.