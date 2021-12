Les risques de prix d’Axie Infinity continuent de baisser alors que les utilisateurs actifs chutent de 70% par rapport au pic | Cryptomonnaie

Selon les données de Nansen, le volume de transactions quotidiennes d’Axie Infinity est retombé aux niveaux de la mi-juillet.

Le prix d’Axie Infinity a plongé à 102 $, affichant une perte de 5% alors que le volume de vente d’Axie NFT et d’adresses actives quotidiennes a chuté.

Les utilisateurs d’Axie Infinity aux États-Unis peuvent désormais acheter Smooth Love Potion sur le portefeuille Ronin en utilisant leur carte de débit.

Les analystes ont prédit un gros test pour la tendance des prix d’Axie Infinity à 104,27 $; le jeton pourrait plonger davantage s’il échoue.

Axie Infinity, le jeton de jeu à gagner, a subi une baisse de prix après la chute du nombre quotidien d’utilisateurs actifs du jeu. Les analystes ont prédit un test pour le prix d’Axie Infinity.

Le prix d’Axie Infinity ne se remet pas de la baisse

Les données de la plateforme d’analyse blockchain Nansen révèlent que le volume de transactions quotidiennes d’Axie Infinity est tombé aux niveaux de la mi-juillet 2021. Colin Wu, un journaliste chinois, a noté que le volume de transactions quotidiennes du jeu jouer pour gagner a chuté.

Le volume des ventes d’Axie Infinity NFT sur la chaîne d’application Ronin est retombé à des niveaux bas et les adresses actives quotidiennes sont inférieures à 300 000. Il s’agit d’une baisse de plus de 70% par rapport au pic d’activité des utilisateurs d’Axie Infinity.

L’utilité et la demande d’Axie Infinity pourraient augmenter avec l’achat de jetons dans le jeu et de NFT par les utilisateurs basés aux États-Unis via le portefeuille Ronin. Le portefeuille a récemment ajouté la fonctionnalité d’achat par carte de débit.

Le prix des jetons de métaverse à gagner a chuté de 5% au cours des dernières 24 heures. La baisse de l’activité des utilisateurs et la réduction des ventes de NFT auraient pu impacter négativement le prix d’Axie Infinity.

@BigCheds, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, a évalué la tendance des prix d’Axie Infinity. L’analyste a prédit que le jeton jouer pour gagner passerait par un test. 104,27 $ est un niveau clé pour le prix d’Axie Infinity.

Les analystes de Netcost-Security sont optimistes sur le prix d’Axie Infinity et ont prédit un renversement avec beaucoup de potentiel de hausse.