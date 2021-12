Elliott Wave View : Bitcoin (BTCUSD) cherche à s’étendre plus haut [Video] | Cryptomonnaie

La vue des vagues d’Elliott en Bitcoin (BTCUSD) suggère que le rallye du plus bas du 4 décembre 2021 se déroule sous la forme d’une impulsion de 5 vagues. En hausse par rapport au plus bas du 4 décembre, la vague 1 s’est terminée à 49777,62 et le repli de la vague 2 s’est terminé à 45478,74. La vague 3 supérieure est actuellement en cours avec la subdivision comme autre impulsion à un degré moindre. En hausse par rapport à la vague 2, la vague (i) s’est terminée à 48307,34 et le repli de la vague (ii) s’est terminé à 45572,94. La crypto-monnaie s’étend ensuite à la hausse dans la vague (iii) vers 51864,56 et plonge dans la vague (iv) qui s’est terminée à 49458,85. La vague supérieure de la dernière étape (v) s’est terminée à 52098,60, ce qui a complété la vague ((i)).

Le retrait de la vague ((ii)) est actuellement en cours pour corriger le cycle du plus bas du 17 décembre 2021. La subdivision interne de l’onde ((ii)) se déroule comme une structure en zigzag. À court terme, attendez-vous à ce que la vague (a) se termine bientôt, puis la crypto-monnaie devrait se rallier à la vague (b) avant de baisser à nouveau dans la vague (c). Dans la mesure où le pivot à 45507.04 reste intact, attendez-vous à ce que les creux de la vague ((ii)) trouvent un support dans 3, 7 ou 11 swing pour plus de hausse. La cible potentielle plus élevée est de 100 % à 161,8 % d’extension de Fibonacci par rapport au plus bas du 4 décembre, qui se situe entre 55616 et 57985.

Graphique de vague d’Elliott Bitcoin 90 minutes

Vidéo sur la vague d’Elliott BTCUSD