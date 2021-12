Nouveau dans le trading de crypto ? Voici 5 conseils pour commencer 2022 du bon pied | Cryptomonnaie

Le trading d’actions et de crypto-monnaies peut être compliqué, mais voici quelques conseils pour commencer.

Peu importe votre expérience dans le trading, rien ne peut être fait pour protéger une personne contre la puissance des fluctuations de prix des crypto-monnaies. Actuellement, la volatilité de Bitcoin (BTC), la mesure standard des fluctuations quotidiennes, s’élève à 64% annualisé. À titre de comparaison, la même métrique pour le S&P 500 s’élève à 17 %, tandis que la spécification de volatilité pour le pétrole brut WTI est à 54 %.

Cependant, il est possible d’éviter l’impact psychologique d’une variation de prix intrajournalière inattendue de 25 % en suivant cinq règles de base. Heureusement, ces tactiques ne nécessitent pas d’outils avancés ou de grosses sommes d’argent pour les périodes de forte volatilité.

Prévoyez de vous abstenir de retirer de l’argent en moins de 2 ans

Supposons que vous ayez 5 000 $ à investir, mais il est fort possible que vous ayez besoin d’au moins 2 000 $ de ce montant dans les 12 mois pour un voyage, l’entretien d’une voiture ou toute autre tâche.

La pire chose que vous puissiez faire est de faire une allocation à 100% en crypto, car vous devrez peut-être vendre votre position au pire moment de votre vie, peut-être au plus bas du cycle. Même si l’on envisage d’utiliser le produit dans des pools de financement décentralisé (DeFi), il existe toujours un risque de dépréciation ou de piratage qui compromet l’accès aux fonds.

En bref, tous les fonds alloués aux crypto-monnaies devraient avoir une période d’acquisition de deux ans.

Coût toujours moyen en dollars

Même les traders professionnels sont emportés par la peur de passer à côté (FOMO), cédant à l’urgence de construire une position le plus rapidement possible. Mais, si tout le monde obtient des rendements de 50 % et plus de manière constante et que même les pièces meme affichent des rendements Stellar, comment pouvez-vous rester à l’écart et simplement regarder ?

La stratégie DCA consiste à acheter le même montant chaque semaine ou chaque mois, quels que soient les mouvements du marché ; par exemple, acheter 200 $ tous les lundis après-midi pendant un an élimine l’anxiété et la pression causées par le besoin constant de décider s’il faut ajouter une position.

Évitez à tout prix d’acheter toutes les positions en moins de trois ou quatre semaines. N’oubliez pas que le taux d’adoption de la cryptomonnaie en est encore à ses balbutiements.

N’utilisez pas trop d’indicateurs lors de l’analyse

Il existe d’innombrables indicateurs techniques, notamment la moyenne mobile, les niveaux de retracement de Fibonacci, les bandes de Bollinger, l’indice de mouvement directionnel, le nuage Ichimoku, le SAR parabolique, l’indice de force relative et plus encore. Si vous considérez que chacun a plusieurs configurations, les possibilités de suivi de ces indicateurs sont infinies.

Les meilleurs traders sont suffisamment expérimentés pour savoir qu’il est plus important de lire correctement le marché que de choisir le meilleur indicateur. Certains préfèrent suivre les corrélations avec les marchés traditionnels, tandis que d’autres se concentrent exclusivement sur les graphiques de prix crypto. Il n’y a pas de bien et de mal ici, sauf pour essayer de suivre cinq indicateurs différents simultanément.

Les marchés sont dynamiques, et en crypto, cela est particulièrement vrai compte tenu de la vitesse à laquelle les choses changent.

Apprenez quand vous retirer

Finalement, vous lirez le marché de manière incorrecte tout en trouvant des fonds ou des saisons d’altcoin. Chaque commerçant se trompe parfois et il n’est pas nécessaire de compenser en augmentant immédiatement la taille de la mise pour récupérer les pertes. C’est précisément le contraire de ce que l’on devrait faire.

Chaque fois que vous attrapez une « mauvaise pause », mettez-vous de côté pendant quelques jours. L’impact psychologique des pertes est un lourd fardeau et aura un impact négatif sur votre capacité à penser clairement. Même si une opportunité claire se présente, laissez-la glisser. Allez vous promener ou essayez d’organiser votre vie en dehors du commerce.

Les traders qui réussissent vraiment ne sont pas les plus doués, mais ceux qui survivent le plus longtemps.

Continuer à investir dans les gagnants

Cela pourrait être la leçon la plus difficile de toutes, car les investisseurs ont une tendance naturelle à tirer profit de nos positions gagnantes. Comme indiqué précédemment, la volatilité du marché de la cryptomonnaie est extrêmement élevée, donc viser un gain de 30% ne couvrira pas vos pertes précédentes (ou futures).

Au lieu de vendre les gagnants, les commerçants devraient en acheter davantage. Bien sûr, il ne faut pas négliger les données du marché ou le sentiment général, mais si vos attentes restent haussières, envisagez d’ajouter à la position jusqu’à ce que le marché global signale une forme de faiblesse.

On finira par attraper un gain de 300% ou 500% en étant courageux et en conservant les positions les plus rentables. Ce sont les rendements que vous attendiez en entrant sur un marché aussi risqué, alors n’ayez pas peur lorsqu’ils apparaissent.

Chaque règle est censée être enfreinte

S’il existait une feuille de route pour le succès du trading de crypto-monnaie, de nombreuses personnes l’auraient trouvée après de nombreuses années et les rendements s’estomperaient rapidement. C’est pourquoi vous devez toujours être prêt à enfreindre vos propres règles de temps en temps.

Ne suivez pas aveuglément les conseils d’investissement d’influenceurs ou de gestionnaires de fonds expérimentés. Chacun a son propre appétit pour le risque et sa propre capacité à ajouter des positions après un revers inattendu. Mais, plus important encore, assurez-vous de prendre soin de vous en cours de route !