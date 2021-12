MATIC atteint de nouveaux sommets historiques, un recul à 2,50 $ attendu | Cryptomonnaie

Le prix MATIC regagne un manteau de leadership alors qu’il imprime de nouveaux sommets historiques.

Des lacunes importantes au sein du système Ichimoku Kinko Hyo mettent en garde contre une configuration de réversion moyenne attendue.

Le potentiel de hausse est limité jusqu’à ce qu’un nouveau test soit terminé.

Le prix du MATIC a repris son élan extrêmement haussier au-dessus d’un biseau ascendant précédent, étendant les gains à un peu moins du niveau de prix critique de 3,00 $.

Le prix MATIC atteindra 3,00 $, puis reviendra à 2,50 $ avant de repartir vers de nouveaux sommets historiques

L’action des prix MATIC a été un leader de l’ensemble de l’espace de crypto-monnaie jusqu’à présent pour décembre. MATIC a gagné plus de 60% en moins d’un mois entre l’ouverture de décembre et le récent nouveau record absolu. En raison de cette hausse rapide, il faut s’attendre à des prises de bénéfices.

MATIC a récemment testé la cassure au-dessus du biseau ascendant le 24 décembre avec un nouveau test de la zone de support partagée au Tenkan-Sen et de la ligne de tendance supérieure du biseau ascendant à 2,40 $. La confirmation de ce support a propulsé le prix du MATIC vers un nouveau sommet historique à 2,92 $. On s’attend à ce que les 3,00 $ soient touchés avant qu’une pression à la baisse ne s’installe, mais ce n’est pas une exigence.

Des écarts importants entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen se développent, imposant des contraintes sur la durée et la hausse du prix du MATIC sans recul. De plus, l’oscillateur Optex Bands approche des conditions de surachat extrêmes tandis que l’indice composite imprime une divergence baissière régulière.

Graphique Ichimoku journalier MATIC/USDT

Un recul du Tenkan-Sen à 2,50 $ serait le deuxième test du Tenkan-Sen et de la ligne de tendance supérieure du biseau haussier, soutenant tout nouvel élan haussier. Cependant, le prix MATIC n’a pas nécessairement besoin de baisser ; une réversion moyenne dans le temps plutôt que par le prix est également probable. Dans ce scénario, MATIC consoliderait jusqu’à trois semaines entre la zone de valeur de 2,80 $ et 3,00 $.

Les risques de baisse du prix du MATIC devraient être limités au Kijun-Sen quotidien à 2,25 $.

