First Mover Asia : Bitcoin poursuit son rallye à faible volume avant de s’essouffler | Cryptomonnaie

L’offre souveraine de bitcoin – le nombre total de pièces détenues en dehors des réserves de change – a atteint un niveau record, a rapporté la société de données blockchain Glassnode ; l’éther chute légèrement.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché: Bitcoin a brièvement cassé 52 000 $, tandis que son offre en dehors des échanges a atteint des sommets records.

Prise de vue du technicien (NDLR) : Prise de vue du technicien prend une pause pendant les vacances. À sa place, First Mover Asia publie une chronique du directeur du contenu de CoinDesk, Michael Casey.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 50 866 $ + 0,09%

Éther (ETH) : 4 043 $ -0,8 %

Marchés

S&P 500 : 4 791 $ +1,38 %

DJIA : 36 302 $ +0,9%

Nasdaq : 15 871 $ +1,39 %

Or : 1 811 $ +0,2 %

Le marché bouge

Bitcoin, la plus ancienne crypto-monnaie, est restée au niveau de 51 000 $ après avoir brièvement dépassé les 52 000 $ pendant les heures de négociation aux États-Unis lundi. Au moment de la publication, le bitcoin oscillait juste en dessous de 51 000 $. L’éther a légèrement baissé juste au-dessus de la barre des 4 000 $.

Mais les activités de négociation étaient pour la plupart en sourdine, car le volume des transactions de la crypto-monnaie n ° 1 par capitalisation boursière sur les principales bourses centralisées n’était que légèrement supérieur à celui de dimanche. Le rallye à faible volume de Bitcoin est intervenu alors que les actions aux États-Unis ont également augmenté au cours d’une semaine traditionnellement marquée par des échanges légers mais haussiers.

Crédit : CoinDesk/CryptoCompare

Pendant ce temps, alors que le marché entre dans la fin de l’année, l’offre dite souveraine de bitcoin – le nombre total de pièces détenues en dehors des réserves de change – a atteint un niveau record, selon la société de données de blockchain Glassnode.

(nœud de verre)

La croissance de l’offre souveraine de Bitcoin est intervenue alors que ses détenteurs à long terme ont vu leur participation augmenter de 4,8% pour atteindre 74,8% de toute l’offre souveraine au cours de l’année écoulée, a noté Glassnode dans son bulletin du 27 décembre. La possession de bitcoins par les détenteurs à court terme est passée de 28% en janvier dernier à 25,2% maintenant.

« Un tel comportement en chaîne est plus généralement observé pendant les marchés baissiers du bitcoin, qui, rétrospectivement, sont en fait de longues périodes de redistribution des pièces des mains les plus faibles à celles qui ont une conviction plus forte et à plus long terme », a écrit Glassnode.

Colonne

5 façons dont l’argent a été réinventé en 2021 : Michael Casey revient sur une année tumultueuse pour l’argent. (Par Michael Casey, directeur du contenu de CoinDesk)

C’était l’année de la crypto !

Pour cela, la première des deux éditions des fêtes de cette chronique Money Reimagined, nous encadrons cette année remarquable en termes de la façon dont, de différentes manières, l’argent a été réinventé en 2021. Nous examinons cinq thèmes, avec des liens vers des newsletters et des podcasts antérieurs.

Vous lisez Money Reimagined, un aperçu hebdomadaire des événements et tendances technologiques, économiques et sociaux qui redéfinissent notre relation avec l’argent et transforment le système financier mondial. Abonnez-vous pour recevoir la newsletter complète ici.

En 2021, l’argent est devenu…

Un mème

Qu’il s’agisse de la manie du dogecoin, du regain d’intérêt pour les jetons non fongibles ou de la capacité de Wall Street Bets à fixer le prix des « actions mèmes » comme GameStop, nous avons assisté à une étrange fusion de la finance et de la culture populaire. Aussi incrédules que soient les gens dans les cercles financiers traditionnels et Bitcoin, chez Money Reimagined, nous nous sommes sentis quelque peu justifiés. La tendance a souligné un thème que nous avons exploré à la fois dans le bulletin et dans le podcast : que les systèmes monétaires nécessitent une croyance partagée en leur valeur commune. Cette ère de l’argent réinventé verra le déploiement de l’art, de l’iconographie, des histoires et d’autres produits culturels pour renforcer le sentiment d’appartenance et de croyance parmi les communautés qui se forment autour de ces nouveaux systèmes.

Une idée politisée

Au cours du siècle dernier, personne n’a vraiment remis en question la nature et la structure de nos systèmes monétaires. L’argent était émis par les gouvernements et géré par les banques. Fin de l’histoire. Avec l’émergence du Bitcoin, il y a eu soudainement une nouvelle façon de penser les choses. Mais pendant la majeure partie de son existence, la classe politique a estimé qu’elle pouvait simplement l’ignorer.

En 2021, cette ignorance bienheureuse est soudainement devenue impossible. Nous l’avons vu pour la première fois avec le débat sur le projet de loi sur les infrastructures, surtout au Sénat américain, lorsque l’imposition d’une disposition de déclaration fiscale litigieuse pour les ventes de crypto-monnaie a eu pour effet ironique de démontrer que la crypto était arrivée à Washington. Le fait que les législateurs aient voulu taxer la cryptomonnaie était un signe qu’elle était reconnue comme une perspective à long terme, une source fiable de recettes fiscales. Tout aussi important, le lobby crypto, bien que finalement infructueux dans sa tentative d’imposer des modifications à ces parties les plus draconiennes de la disposition, a montré que son influence sur Capitol Hill avait considérablement augmenté. Il a forgé une grande coalition bipartite de législateurs pour soutenir ses amendements préférés et a montré qu’il serait une force.

À peu près à la même époque, la conversation sur les pièces stables en tant qu’alternatives aux monnaies numériques de la banque centrale a commencé à prendre une plus grande appréciation à Washington. Randal Quarles, qui était vice-président de la Réserve fédérale jusqu’à sa démission de son poste en novembre, a même fait valoir que les pièces stables pourraient renforcer la puissance américaine à l’étranger en exploitant l’innovation du secteur privé à laquelle les banques centrales n’auront intrinsèquement pas accès. Cela a ouvert la voie à un débat intense sur les pièces stables tout au long de l’été et de l’automne, en particulier sur la question de savoir si les émetteurs de jetons stables tels que l’USDC et la PAX devraient être tenus d’obtenir des licences bancaires.

Enfin, en décembre, une audience crypto à la Chambre des représentants a révélé quelque chose qu’aucun de nous n’aurait prédit il y a un an : des questions très bien informées de la part des législateurs. Il semble que de nombreux membres du Congrès aient enfin fait leurs devoirs en matière de cryptomonnaie. Nous avons eu Nik De, rédacteur en chef de CoinDesk pour la politique et la réglementation mondiales, sur le podcast pour en discuter.

Un dollar mondial (archives CoinDesk)

Une question d’importance géopolitique

Même s’il a fallu un certain temps aux politiciens fédéraux pour se rendre compte des ramifications politiques des crypto-monnaies et des alternatives dirigées par la banque centrale qu’elles ont contribué à engendrer, le développement rapide de ces dernières par la Chine avait attiré l’attention des universitaires et des groupes de réflexion. Ils ont reconnu que le déploiement par Pékin de son système de paiements électroniques en monnaie numérique (DCEP), qui a fait l’objet de tests intensifs en 2021, a le potentiel de perturber la domination américaine sur le système financier mondial.

Ce que peu de gens ont vu venir, c’est que la Chine renoncerait également à la domination de l’exploitation minière de bitcoins qu’elle avait depuis de nombreuses années en lançant une répression contre de telles opérations dans tout le pays. Cela a entraîné une baisse massive de la capacité du réseau Bitcoin, car environ la moitié du hashrate mondial, ou puissance de calcul, s’est arrêté. Mais cette puissance de hachage s’est rapidement déplacée ailleurs, et en particulier aux États-Unis. En octobre, les États-Unis étaient devenus le plus grand site minier au monde. Déjà, les gens parlent de ce que ce rôle accru des États-Unis dans une monnaie décentralisée signifie pour les États-Unis alors que la Chine impose sa solution monétaire centralisée au monde.

Une force spéculative pour l’innovation sociale

En 2020, la ferveur spéculative autour de la finance décentralisée a alimenté un volant d’inertie de capital d’investissement et d’innovation si puissant qu’elle a aidé à cadrer notre regard sur les 12 mois qui ont précédé le premier anniversaire du podcast « Money Reimagined » en octobre dernier. En 2021, le phénomène a atteint un nouveau niveau alors que la spéculation sur les jetons non fongibles a alimenté une vague d’idées sur l’avenir des médias, de l’art et des objets de collection, qui à leur tour ont continué à attirer de plus en plus d’argent dans l’espace. Tout cela ressemblait beaucoup à une bulle, mais il était également clair que la spéculation dans ce cas était une fonctionnalité, pas un bogue, un puissant moteur de changement – même si nous ne savons pas encore où ce changement nous mène finalement.

Une conversation de dîner

Peut-être que le plus grand thème de 2021 était simplement la façon dont la cryptomonnaie traditionnelle était devenue en termes de sensibilisation du public. Avec l’air du temps de la NFT, la flambée des prix des jetons, le fait que Washington était plus intéressé à en savoir plus et les idées qui tourbillonnaient autour du bitcoin étant un pari contre un système monétaire défaillant, la crypto était soudainement partout. Tout le monde voulait le comprendre. Pendant ce temps, de nombreuses personnes qui l’ont compris, ainsi que d’autres qui ne l’ont pas compris, ont formé des opinions bien arrêtées sur les avantages et les inconvénients de la cryptomonnaie. Alors, soyez prévenu lorsque vous vous asseyez pour un dîner de vacances en famille, on vous demandera peut-être de vous expliquer.

Joyeuses fêtes!

Événements importants

8 h HKT/SGT (12 h UTC) : ventes au détail en Espagne (novembre YoY)

1h55 HKT/SGT (5h55 UTC) : indice du livre rouge des États-Unis (octobre en glissement annuel)

14 h HKT/SGT (6 h UTC) Indice des prix du logement aux États-Unis (octobre MoM)